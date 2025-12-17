Αλαλούμ με τις πληρωμές στους αγρότες: Αντί να λάβουν την ενίσχυση, ο ΕΛΓΑ τους πήρε τα χρήματα πίσω

Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να «γλυκάνει» μέσω του προϋπολογισμού τους αγρότες, των οποίων οι αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων αναμένονται τις επόμενες ώρες, ακόμη μια αστοχία έρχεται να προστεθεί στην -ήδη προβληματική- διαχείριση του όλου ζητήματος.

Ενώ χθες (16/12) θα έπρεπε να εξοφληθεί -όπως διατείνονταν τα κυβερνητικά στελέχη- η βασική ενίσχυση (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) και η αναδιανεμητική (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους), χιλιάδες δικαιούχοι είδαν μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους, ενώ ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε… πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών πριν ακόμη καταβληθούν οι ενισχύσεις.

Η παραδοχή της κυβέρνησης

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με ανακοίνωσή του το πρωί της Τετάρτης (17/12), παραδέχτηκε το φιάσκο και έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα.

«Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ υποστηρίζεται ότι το πρόβλημα θα λυθεί σήμερα.

Στην ανακοίνωση, δε, υπάρχει σαφέστατη αιχμή κατά του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς υποστηρίζεται ότι η καταβολή των ενισχύσεων θα πληρωνόταν κανονικά «όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

Μιλωντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αφού παραδέχτηκε κι αυτός από την πλευρά του το φιάσκο, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Εχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια αναστάτωση γενικώς, όμως σας λέω ευθέως τι ακριβώς συνέβη. Δεν βαρύνει το Υπουργείο, αλλά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και του Υπουργείου μας. Εκ παραδρομής εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατανομή της αναδιανεμητικής και ακολουθεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Θα αναζητηθούν ευθύνες, όμως η ζημιά έγινε».

Σφοδρές αντιδράσεις από τους αγρότες

Ήδη, οι πρώτες αντιδράσεις από τους αγρότες είναι οργισμένες με τον εκπρόσωπο των αγροτικών μπλόκων Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα, να ζητά εξηγήσεις.

Μιλώντας στο OPEN, κατήγγειλε ότι «το βράδυ με έκπληξη παρατηρήσαμε την κυβέρνηση να βάζει ακόμη ένα αυτογκόλ και να απομακρυνόμαστε τελείως από τον διάλογο» εξηγώντας ότι οι αγρότες, αντί να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, βρέθηκαν με μείον.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ντροπή και ξεφτιλίκι». «Αντιλαμβάνεστε να έχει ένας 1.000 ευρώ στον λογαριασμό για να πάει στο νοσοκομείο το πρωί και να του τα πάρουν το βράδυ;» διερωτήθηκε.

ΠΑΣΟΚ: Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

Σε δήλωσή του, το πρωί της Τετάρτης (17/12), ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για εμπαιγμό στους αγρότες που συνεχίζεται.

«Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει , όχι μόνο δεν κατεβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά.

Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο.

Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο».

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάθε μέρα λάθη, έχουμε τη λάθος κυβέρνηση

Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φιάσκο και εμπαιγμό τονίζοντας πως αυτό «είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία».

«Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός: και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ. Οι «άριστοι» του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο.

Αυτό που συνέβη δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία. Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία.

Διέλυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκαναν επιδρομή οι γαλάζιες ακρίδες, απαξίωσαν κάθε μηχανισμό στήριξης και μετατρέπουν τις αγροτικές ενισχύσεις σε πεδίο αυθαιρεσίας και εμπαιγμού.

Την ώρα που τα γαλάζια σκάνδαλα συσσωρεύονται και οι ευθύνες συγκαλύπτονται, οι αγρότες πληρώνουν ακριβά το κόστος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία.

Ζητούν κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, αφού τους αδειάζουν τα ταμεία, αλλά δεν απαντούν ούτε στο πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε στο πώς θα ζήσουν.

Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα.

Καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό.

Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση.

Δεν είναι μια κυβέρνηση που «απλώς» κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση και πρέπει να φύγει. Το συντομότερο».