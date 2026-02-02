Βιολάντα: Πού οδηγούν οι έρευνες- Δεν αποκλείονται οι ποινικές διώξεις

Αλυσιδωτές παραλείψεις σε αδειοδοτήσεις και αυτοψίες αποκαλύπτει η έρευνα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με τις Αρχές να εντοπίζουν εγκαταστάσεις που δεν υπήρχαν ούτε στα πολεοδομικά σχέδια ούτε στη μελέτη πυρασφάλειας.

Μέσα έναν όγκο 5 τόμων από 5.000 σελίδες εγγράφων, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντοπίζουν ελλείψεις στα έγγραφα αδειοδότησης, πλημμελή έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους αρμοδίους, και αυτοψίες που δεν ανέδειξαν το αυθαίρετο υπόγειο και τις δύο «αόρατες», στα χαρτιά, υπέργειες δεξαμενές αερίου.

Αυτοί οι πέντε φάκελοι έχουν κατασχεθεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στην οποία έχουν κατατεθεί από την επιχείρηση, η άδεια οικοδομής, τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας, όλες οι αδειοδοτήσεις, τα έγγραφα των εγκαταστατών, μηχανημάτων, αναφορές από την επιθεώρηση εργασίας, και οι υγειονομικές προϋποθέσεις.

Πρόκειται για την υπηρεσία που αδειοδότησε και έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυτοψιών στις μηχανολογικές προσθήκες και που στην περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, και σε άλλα μέρη λειτουργίας της επιχείρησης, επιβάλει σχετικές κυρώσεις.

Στην περίπτωση, που οι ελλείψεις εγγράφων, ο πλημμελής έλεγχος, και οι πρόχειρες αυτοψίες, αποδεικνύονται από τα σχετικά έγγραφα δεν αποκλείεται η άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι έρευνες για την αναζήτηση του σπασμένου σωλήνα θα ξεκινήσουν και πάλι την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μήκος των υπόγειων σωληνώσεων από τις εξωτερικές δεξαμενές αερίου μέχρι την υπέργεια κατάληξη τους, είναι περίπου 8,5 μέτρα την ώρα που το μέγιστος μήκος σωλήνα βάσει προδιαγραφών είναι 6,6 μέτρα.

Η εκτίμηση των αξιωματικών της Δ.Α.Ε.Ε. είναι ότι το σημείο διάτρησης, βρίσκεται σε κάποια ένωση στις σωληνώσεις, αποτέλεσμα καθίζησης, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από τις καλοκαιρινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δρόμο και τις μεγάλες κακοκαιρίες των προηγούμενων χρόνων.