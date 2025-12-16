Eurostat: Λιγότεροι νέοι εγκαταλείπουν την εκπαίδευση στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

Σημαντικό ποσοστό νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαταλείψει την εκπαίδευση ή την κατάρτιση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2024.

Συγκεκριμένα, το 14,2% των ατόμων ηλικίας 15 έως 34 ετών δήλωσε ότι διέκοψε πρόωρα ένα πρόγραμμα τυπικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Οι υψηλότεροι δείκτες εγκατάλειψης καταγράφηκαν στις βόρειες και βορειοδυτικές χώρες της ΕΕ, με την Ολλανδία να βρίσκεται στην πρώτη θέση (32,2%), ακολουθούμενη από τη Δανία (27,1%), το Λουξεμβούργο (24,8%) και την Εσθονία (24,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (1,5%), την Ελλάδα (2,2%) και τη Βουλγαρία (3,5%), γεγονός που κατατάσσει τις χώρες αυτές στις πλέον «ανθεκτικές» ως προς τη σχολική και ακαδημαϊκή διαρροή.

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης – χαμηλή, μεσαία και υψηλή – ο συχνότερος λόγος διακοπής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των συμμετεχόντων ή θεωρήθηκε υπερβολικά δύσκολο. Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 42,6% όσων εγκατέλειψαν την εκπαίδευση. Ακολούθησαν οικογενειακοί ή προσωπικοί λόγοι με 18,5% και η προτίμηση για εργασία με 13,8%, ενώ μόλις το 5,3% ανέφερε οικονομικούς λόγους ως βασική αιτία διακοπής.

Τα αίτια που σχετίζονται άμεσα με το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαφοροποιούνται αισθητά ανάλογα με το επίπεδο σπουδών. Αντιπροσώπευαν το 28,7% των διακοπών στη χαμηλή εκπαίδευση, το 35,9% στη μεσαία και έφταναν στο ιδιαίτερα υψηλό 50,2% στην ανώτατη εκπαίδευση, υποδεικνύοντας αυξημένες απαιτήσεις ή αστοχία προσδοκιών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Αντίθετα, λόγοι που σχετίζονται με ασθένεια ή αναπηρία εμφανίζονται συχνότερα στα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, με ποσοστό 11,1%, σε σύγκριση με 9,8% στη μεσαία και 5,6% στην υψηλή βαθμίδα. Παρόμοια τάση καταγράφεται και για τους οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους, οι οποίοι μειώνονται όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο, από 24,6% στη χαμηλή εκπαίδευση σε 21,8% στη μεσαία και 15,0% στην υψηλή.

Η επιλογή της εργασίας έναντι της εκπαίδευσης ακολουθεί επίσης φθίνουσα πορεία, με 17,7% στη χαμηλή εκπαίδευση, 15,7% στη μεσαία και 11,9% στην υψηλή. Όσον αφορά τους οικονομικούς λόγους, αυτοί εμφανίζονται ελαφρώς συχνότερα στην ανώτατη εκπαίδευση (5,7%) σε σύγκριση με τη μεσαία (4,8%), υποδηλώνοντας το αυξημένο κόστος σπουδών σε υψηλότερα επίπεδα.