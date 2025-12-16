Eurostat: Λιγότεροι νέοι εγκαταλείπουν την εκπαίδευση στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

Που καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά και που τα χαμηλότερα
Σημαντικό ποσοστό νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαταλείψει την εκπαίδευση ή την κατάρτιση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2024.
Συγκεκριμένα, το 14,2% των ατόμων ηλικίας 15 έως 34 ετών δήλωσε ότι διέκοψε πρόωρα ένα πρόγραμμα τυπικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Οι υψηλότεροι δείκτες εγκατάλειψης καταγράφηκαν στις βόρειες και βορειοδυτικές χώρες της ΕΕ, με την Ολλανδία να βρίσκεται στην πρώτη θέση (32,2%), ακολουθούμενη από τη Δανία (27,1%), το Λουξεμβούργο (24,8%) και την Εσθονία (24,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (1,5%), την Ελλάδα (2,2%) και τη Βουλγαρία (3,5%), γεγονός που κατατάσσει τις χώρες αυτές στις πλέον «ανθεκτικές» ως προς τη σχολική και ακαδημαϊκή διαρροή.
Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης – χαμηλή, μεσαία και υψηλή – ο συχνότερος λόγος διακοπής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των συμμετεχόντων ή θεωρήθηκε υπερβολικά δύσκολο. Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 42,6% όσων εγκατέλειψαν την εκπαίδευση. Ακολούθησαν οικογενειακοί ή προσωπικοί λόγοι με 18,5% και η προτίμηση για εργασία με 13,8%, ενώ μόλις το 5,3% ανέφερε οικονομικούς λόγους ως βασική αιτία διακοπής.
Τα αίτια που σχετίζονται άμεσα με το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαφοροποιούνται αισθητά ανάλογα με το επίπεδο σπουδών. Αντιπροσώπευαν το 28,7% των διακοπών στη χαμηλή εκπαίδευση, το 35,9% στη μεσαία και έφταναν στο ιδιαίτερα υψηλό 50,2% στην ανώτατη εκπαίδευση, υποδεικνύοντας αυξημένες απαιτήσεις ή αστοχία προσδοκιών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Αντίθετα, λόγοι που σχετίζονται με ασθένεια ή αναπηρία εμφανίζονται συχνότερα στα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, με ποσοστό 11,1%, σε σύγκριση με 9,8% στη μεσαία και 5,6% στην υψηλή βαθμίδα. Παρόμοια τάση καταγράφεται και για τους οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους, οι οποίοι μειώνονται όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο, από 24,6% στη χαμηλή εκπαίδευση σε 21,8% στη μεσαία και 15,0% στην υψηλή.
Η επιλογή της εργασίας έναντι της εκπαίδευσης ακολουθεί επίσης φθίνουσα πορεία, με 17,7% στη χαμηλή εκπαίδευση, 15,7% στη μεσαία και 11,9% στην υψηλή. Όσον αφορά τους οικονομικούς λόγους, αυτοί εμφανίζονται ελαφρώς συχνότερα στην ανώτατη εκπαίδευση (5,7%) σε σύγκριση με τη μεσαία (4,8%), υποδηλώνοντας το αυξημένο κόστος σπουδών σε υψηλότερα επίπεδα.
