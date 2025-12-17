Back to Top
Οι αγρότες αποφασίζουν το μέλλον των μπλόκων

Αύριο οι κρίσιμες συσκέψεις

Το μέλλον των κινητοποιήσεων των αγροτών κρίνεται στον Λευκώνα Σερρών όπου αύριο στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Στις Σέρρες οι αγρότες θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν πρώτα τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους. Στον Λευκώνα θα αποφασίσουν για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Οι αγρότες φαίνεται να είναι μοιρασμένοι…Ορισμένοι από τους παραγωγούς ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι κάποιων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Την ίδια ώρα ενίσχυση 160 εκ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού, φέτος, ανακοίνωσε χθες από τη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ περιέγραψε και τις κυβερνητικές προτάσεις επί των αγροτικών αιτημάτων για φθηνό ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι η πληρωμή θα προχωρήσει άμεσα.

Από σήμερα έως και τις 24 Δεκεμβρίου η υποβολή ενστάσεων.

