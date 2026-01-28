Νέες δομές Ψυχικής Υγείας ύψους 6,76 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Με αντίστοιχες αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 201-2027», προχώρησε στην έκδοση προσκλήσεων για την ενίσχυση νέων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και την ενίσχυση υπηρεσιών υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας, συνολικού προϋπολογισμού 6.760.000 ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα,

Α) H πρόσκληση με χρηματοδότηση 3.960.000 ευρώ και τίτλο «Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (νέες δομές) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» αφορά δράσεις που διασφαλίζουν την παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν :

-η ανάπτυξη δικτύου υποστηριζόμενης απασχόλησης προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, μέσω ενός Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ). Ο κεντρικός στόχος του Γραφείου είναι η δημιουργία θέσεων υποστηριζόμενης εργασίας στην ελεύθερη αγορά (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

-η ενίσχυση δύο Κέντρων Ημέρας Παιδιών και Εφήβων, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας. Σκοπός των προτεινόμενων δράσεων είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους ωφελούμενους (μεταξύ άλλων, ψυχοκοινωνική μέριμνα, πρόληψη, παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους, συμβουλευτική στους γονείς, οικογενειακή ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή).

-η δημιουργία δύο νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, στις ΠΕ Ηλείας και Αχαΐας, μέσω Κέντρων Ημέρας με Κινητά Κλιμάκια, με προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ. Στόχος του Κ.Η.Ο.Φ. είναι η κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ατόμων με Αυτισμό, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ολιστική παροχή φροντίδας σε άτομα που πάσχουν από Αυτισμό και ΔΑΔ σε όλα τα στάδια της πάθησης, τα οποία χρήζουν ημερήσιας ολικής φροντίδας και υποστήριξης.

Ως απώτερο αποτέλεσμα επιδιώκεται η ψυχοεκπαίδευση και η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και η οικονομική και κοινωνική ελάφρυνση των οικογενειών και των φροντιστών.

Β) Η πρόσκληση με χρηματοδότηση 2.800.000 ευρώ και τίτλο «Ενίσχυση υπηρεσιών υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας (νέες δομές) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», χρηματοδοτεί τη δημιουργία δύο νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με Άνοια / Alzheimer και συναφείς διαταραχές, μέσω Κέντρων Ημέρας με Κινητά Κλιμάκια (Κ.Η.Ο.Φ.), στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τα Κ.Η.Ο.Φ., στις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας, θα έχουν θα έχουν ολοήμερη λειτουργία και θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον μέσω κινητών κλιμακίων, καλύπτοντας το κενό της φροντίδας υγείας που παρατηρείται σήμερα στα άτομα με Άνοια/Alzheimer, σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της, με τις σύνθετες ανάγκες που παρατηρούνται.

Παράλληλα, η μονάδα θα υποστηρίζει περαιτέρω και ποικιλοτρόπως τις οικογένειες και τους φροντιστές των ατόμων με Άνοια/Alzheimer, ενώ θα υλοποιεί παρεμβάσεις στην κοινότητα και θα διασυνδέεται με λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ), στο πλαίσιο της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στην αποϊδρυματοποίηση, στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, καθώς και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με αφορμή την έκδοση των προσκλήσεων, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε τα εξής: «Με τους πόρους του Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2021-2027” δεν δημιουργούμε απλώς νέες δομές, αλλά χτίζουμε ένα πιο ανθρώπινο και λειτουργικό δίκτυο φροντίδας, κοντά στον πολίτη, που στηρίζει έμπρακτα τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, τα παιδιά, τους εφήβους, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με άνοια, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Με τη συνδρομή της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννας Μαστοράκου, προηγήθηκε χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών ψυχικής υγείας στην Περιφέρειά μας και, πάνω σε αυτή τη γνώση, σχεδιάσαμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Με ευρωπαϊκούς πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), δημιουργούμε δομές, ώστε κανείς να μη νιώθει μόνος απέναντι στην ανάγκη για ψυχική στήριξη».