Πάτρα: Η κοπή της βασιλόπιτας στην Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων

Σε κλίμα συγκίνησης, ενότητας και ουσιαστικού προβληματισμού πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, με τη συμμετοχή πολύτεκνων οικογενειών και μελών της Οργάνωσης.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Οργάνωσης, κα Αναστασία Μανωλοπούλου, αναφέρθηκε στις αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολύτεκνες οικογένειες, λόγω της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας και όχι κοινωνική παροχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), η οποία με συνεχή παρουσία και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις διεκδικεί θεσμικές λύσεις και πολιτικές ουσίας για τους πολύτεκνους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις σε μητέρα έντεκα παιδιών, καθώς και στον γιο της και στην σύζυγό του ως γονείς εννέα παιδιών. Μια συμβολική αναγνώριση της προσφοράς τους και ένα μήνυμα ενθάρρυνσης προς τους νέους ανθρώπους να εμπιστευτούν την οικογένεια και τη ζωή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αισιόδοξο μήνυμα ενότητας και συνέχισης του αγώνα για σεβασμό, αξιοπρέπεια και ουσιαστική στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών.

Παραβρέθηκαν : η Βουλευτής κ. Σία Αναγνωστόπουλου , ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Παπαδόπουλος , ο τ. Υφ. κ. Νίκος Νικολόπουλος , η εκπρόσωπος του Δημάρχου Πατρέων κ. Αθήνα Καλλιμάνη , η αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Μάχη Σιωρου , εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων .

Θερμές ευχαριστίες στον πρωτοσύγκελο και προϊστάμενο του Ι.Ν Αγίου Ανδρέα π. Αρτέμιο Αργυρόπουλο, για την παραχώρηση της αίθουσας , στην ΛΟΥΞ για την προσφορά αναψυκτικών και στο ζαχαροπλαστείο Μπαλάσκα για τα γλυκά .

Και του χρόνου !