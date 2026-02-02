Ναύπακτος: Εξαρθρώθηκε οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά- Τέσσερις συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Ναύπακτο, ανακοινώνει η αστυνομία.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στη Ναύπακτο, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, από τους αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, τέσσερις άνδρες (τρεις ημεδαποί - έναςαλλοδαπός), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού

χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε μισθωμένη οικία τη στιγμή που συσκεύαζαν την κοκαΐνη σε φιξάκια, ενώ χρησιμοποιούσαν φαρμακευτικό σκεύασμα, προκειμένου να νοθεύσουν τη ναρκωτική ουσία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των κατηγορούμενων οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας βρήκαν και κατέσχεσαν:

• -197,7- γραμμάρια κοκαΐνης (τα 125,7 διαμοιρασμένα σε -154- ισοβαρείς

αυτοσχέδιες συσκευασίες),

• -682,1- γραμμάρια κάνναβης,

• -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο με μικροποσότητα κάνναβης,

• -56- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

• -1- πλαστικός τρίφτης, με υπολείμματα κάνναβης,

• -1- ζυγαριά ακριβείας,

• -4- κινητά τηλέφωνα και

• -70- ευρώ.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, μίσθωναν για μικρά χρονικά διαστήματα, διαμερίσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως

καβάτζα, όπου αποθήκευαν και επεξεργάζονταν τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.