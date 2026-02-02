Χιονοθύελλα σαρώνει τις ΗΠΑ: Πάνω από 1.000 τα τροχαία, τρένο έπεσε πάνω σε φορτηγό

Πάγωσαν από το κρύο τα ιγκουάνα
Σφοδρό το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τις ΗΠΑ με πυκνά χιόνια, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις και ιγκουάνα να παγώσουν από το κρύο και να πέσουν από τα δέντρα.
Σφοδρή χιονόπτωση έπληξε το Σαββατοκύριακο (31.01.2026 – 01.02.2026) τη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, προκαλώντας χιλιάδες τροχαία παρά το ότι υπήρχαν σαφείς οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας αλλά και για την ολισθηρότητα των δρόμων εξαιτίας του πάγου.
Αν και το χειρότερο πέρασε, το κύμα σχεδόν πολικού ψύχους θα συνεχιστεί και σήμερα σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Στα λευκά «ντύθηκε» και η Φλόριντα, όπου καταγράφτηκαν σπάνιες θερμοκρασίες υπό το μηδέν.
Πάγωσαν από το κρύο τα ιγκουάνα
Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία χθες το πρωί ήταν -4° Κελσίου, με άλλα λόγια η χαμηλότερη που έχει καταγραφτεί μήνα Φεβρουάριο τον τελευταίο αιώνα και πλέον.
Στην πολιτεία αυτή, γνωστή για τις αμμουδιές της, τις παραλίες της και τη ζέστη που επικρατεί κατά κανόνα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν παράξενο φαινόμενο: πολλές πτώσεις ιγκουάνα από δέντρα.
Όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν στο μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία της πολιτείας για την άγρια πανίδα.
Τα ερπετά αυτά δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά αδυνατούν να κινηθούν ξανά προτού ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, εξήγησε η υπηρεσία, που επέτρεψε την Παρασκευή σε κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βλέπουν πεσμένα κάτω, παροτρύνοντας ωστόσο να αποφεύγουν να τα πάρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά αφού ζεσταθούν.
Στα social media, πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας μοιράστηκαν οπτικό υλικό με τις σαύρες, πεσμένες στο έδαφος, ακινητοποιημένες από το κρύο
Το φαινόμενο των τελευταίων ημερών καταγράφτηκε περίπου μια εβδομάδα μετά την καταιγίδα που έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ κι άφησε πίσω κάπου 100 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν χθες να μην έχουν ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.
Το σαββατοκύριακο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις μόνο σε λίγες πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ωστόσο έπεσαν ως και 40 εκατοστά χιονιού κοντά στην Ουίλμιγκτον, λουτρόπολη της Βόρειας Καρολίνας, στα παράλια στον Ατλαντικό.
Οι χιονοπτώσεις, οι μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες στην περιοχή, είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πάνω από 1.000 τροχαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, που διευκρίνισε ότι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Εντυπωσιακά πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν προχθές από την αστυνομία στην Γκαστόνια, στη Βόρεια Καρολίνα, εικονίζουν τρένο που κινείται μέσα στα χιόνια και πέφτει με ταχύτητα πάνω σε φορτηγό ακινητοποιημένο σε διάβαση, διαλύοντάς το τελείως. Πάντως ο συρμός δεν εκτροχιάστηκε και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.
Πάνω από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, σύμφωνα με το FlightAware. Ειδικά το αεροδρόμιο της Σάρλοτ, που επλήγη περισσότερο, ακύρωσε πάνω από τις μισές από τις πτήσεις που προβλέπονταν.
Η βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει τη διεξαγωγή στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, σημαντική δοκιμή πυραύλου που αναμένεται το προσεχές διάστημα να χρησιμοποιηθεί στη σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr