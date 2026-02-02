Χιονοθύελλα σαρώνει τις ΗΠΑ: Πάνω από 1.000 τα τροχαία, τρένο έπεσε πάνω σε φορτηγό

Πάγωσαν από το κρύο τα ιγκουάνα

Σφοδρό το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τις ΗΠΑ με πυκνά χιόνια, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις και ιγκουάνα να παγώσουν από το κρύο και να πέσουν από τα δέντρα. Σφοδρή χιονόπτωση έπληξε το Σαββατοκύριακο (31.01.2026 – 01.02.2026) τη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, προκαλώντας χιλιάδες τροχαία παρά το ότι υπήρχαν σαφείς οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας αλλά και για την ολισθηρότητα των δρόμων εξαιτίας του πάγου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BLIZZARD conditions with <a href="https://twitter.com/hashtag/bombcyclone?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#bombcyclone</a> on Emerald Isle to Swansboro, North Carolina as very heavy <a href="https://twitter.com/hashtag/snow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#snow</a> and even stronger winds have arrived! Life threatening conditions. Supercells in the warm sector over the oceab<a href="https://twitter.com/hashtag/snowstorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#snowstorm</a> coverage for <a href="https://twitter.com/accuweather?ref_src=twsrc%5Etfw">@accuweather</a> <a href="https://t.co/4XJ7RIYXW2">pic.twitter.com/4XJ7RIYXW2</a></p>— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) <a href="https://twitter.com/ReedTimmerUSA/status/2017812521361539242?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αν και το χειρότερο πέρασε, το κύμα σχεδόν πολικού ψύχους θα συνεχιστεί και σήμερα σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Στα λευκά «ντύθηκε» και η Φλόριντα, όπου καταγράφτηκαν σπάνιες θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Πάγωσαν από το κρύο τα ιγκουάνα

Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία χθες το πρωί ήταν -4° Κελσίου, με άλλα λόγια η χαμηλότερη που έχει καταγραφτεί μήνα Φεβρουάριο τον τελευταίο αιώνα και πλέον. Στην πολιτεία αυτή, γνωστή για τις αμμουδιές της, τις παραλίες της και τη ζέστη που επικρατεί κατά κανόνα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν παράξενο φαινόμενο: πολλές πτώσεις ιγκουάνα από δέντρα. Όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν στο μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία της πολιτείας για την άγρια πανίδα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Thank you Governor DeSantis for making iguana stacking a fun new frozen Floridian family tradition!! The FWC collection stations are swamped!! <a href="https://t.co/xTdIbYGVx0">pic.twitter.com/xTdIbYGVx0</a></p>— Branch Floridian (@JackLinFLL) <a href="https://twitter.com/JackLinFLL/status/2017985124491518006?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τα ερπετά αυτά δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά αδυνατούν να κινηθούν ξανά προτού ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, εξήγησε η υπηρεσία, που επέτρεψε την Παρασκευή σε κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βλέπουν πεσμένα κάτω, παροτρύνοντας ωστόσο να αποφεύγουν να τα πάρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά αφού ζεσταθούν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Gastonia, North Carolina train-truck crash:<br>Blue Swift semi-truck stuck on snowy tracks at Airline Ave & Poplar St in Gastonia, Gaston County hit by train. <a href="https://twitter.com/hashtag/NC_snow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NC_snow</a><br><br>Driver escaped unharmed before impact—no injuries. Cab heavily damaged; roads closed for cleanup amid snowstorm. <a href="https://t.co/dSt4YyKSLW">pic.twitter.com/dSt4YyKSLW</a></p>— GeoTechWar (@geotechwar) <a href="https://twitter.com/geotechwar/status/2017782103287730246?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στα social media, πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας μοιράστηκαν οπτικό υλικό με τις σαύρες, πεσμένες στο έδαφος, ακινητοποιημένες από το κρύο Το φαινόμενο των τελευταίων ημερών καταγράφτηκε περίπου μια εβδομάδα μετά την καταιγίδα που έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ κι άφησε πίσω κάπου 100 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν χθες να μην έχουν ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is wild… PILES of iguanas paralyzed from the cold snap in South Florida where it reached the low 30! Groups are out humanely euthanizing them since they are invasive and harmful to the environment.<br><br>: Isabella Martin <a href="https://t.co/ALb3jVbfoz">pic.twitter.com/ALb3jVbfoz</a></p>— Robert Travel TV (@RobertTravelTV) <a href="https://twitter.com/RobertTravelTV/status/2018011296264851684?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το σαββατοκύριακο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις μόνο σε λίγες πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ωστόσο έπεσαν ως και 40 εκατοστά χιονιού κοντά στην Ουίλμιγκτον, λουτρόπολη της Βόρειας Καρολίνας, στα παράλια στον Ατλαντικό. Οι χιονοπτώσεις, οι μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες στην περιοχή, είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πάνω από 1.000 τροχαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, που διευκρίνισε ότι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους Εντυπωσιακά πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν προχθές από την αστυνομία στην Γκαστόνια, στη Βόρεια Καρολίνα, εικονίζουν τρένο που κινείται μέσα στα χιόνια και πέφτει με ταχύτητα πάνω σε φορτηγό ακινητοποιημένο σε διάβαση, διαλύοντάς το τελείως. Πάντως ο συρμός δεν εκτροχιάστηκε και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A train hit a semi truck stuck in the snow on railroad tracks Saturday in Gastonia, North Carolina. Officials said the driver was able to escape uninjured. <br><br>Another winter storm is affecting tens of millions of Americans this weekend, adding more snow to the harsh weather that… <a href="https://t.co/7T2KpqnOgZ">pic.twitter.com/7T2KpqnOgZ</a></p>— Eyewitness News (@ABC7NY) <a href="https://twitter.com/ABC7NY/status/2018128624247877657?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πάνω από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, σύμφωνα με το FlightAware. Ειδικά το αεροδρόμιο της Σάρλοτ, που επλήγη περισσότερο, ακύρωσε πάνω από τις μισές από τις πτήσεις που προβλέπονταν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Wild video shows a train smashing into a semi-truck stuck on snowy tracks in Gastonia, North Carolina. <a href="https://t.co/kSS4BDj1is">pic.twitter.com/kSS4BDj1is</a></p>— faiyaz brohi (@FaiyazB) <a href="https://twitter.com/FaiyazB/status/2018087163267805321?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>