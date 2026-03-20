Αντώνης Ποταμίτης: "Σε σύγχυση ο κ. Λουλούδης προσπαθεί να αποπροσανατολίσει"

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη Ποταμίτη αναφέρει:

Σε απόλυτη σύγχυση φαίνεται πως βρίσκονται πλέον ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Λουλούδης και οι συνεργάτες του, όπως καταδεικνύεται από την χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσαν για την στάση της παράταξής μας και τις δικές μου δηλώσεις σε σχέση με το θέμα της κρουαζιέρας στην Πάτρα.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, σε μια πρωτοφανή πρακτική για τα επιμελητηριακά ήθη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου που φυσικά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως "εργαλείο" της Διοίκησης για να επιτίθεται σε παρατάξεις.

Και, βέβαια, είναι γεμάτη από ανακρίβειες, καθώς οι κύριοι της Διοίκησης προσπαθούν να μας εμφανίσουν ως "υπονομευτές" του σχεδιασμού για την κρουαζιέρα και του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου που πρόσφατα υπεγράφη.

Καταρχήν, πρόκειται για μια κίνηση αποπροσανατολισμού των επιχειρηματιών από τις ανακριβείς δηλώσεις του κ. Λουλουδη σχετικά με την διαδικασία έκπτωσης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, για την οποία κλήθηκε να απαντήσει.

Ο κ. Λουλούδης υποστήριζε σε τηλεοπτική και ραδιοφωνική εκπομπή ότι απαιτούνται τα 4/5 του Δ.Σ. ενώ η πραγματικότητα είναι πως απαιτούνται τα 3/5 για να εκπέσει η Διοικητική Επιτροπή. Και είναι λυπηρό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου να μην γνωρίζει τον επιμελητηριακό Νόμο.

Σε ό,τι αφορά την χθεσινή ανακοίνωση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου που αναφέρει πως "σε συνέχεια της καταψήφισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για δράσεις ανάπτυξης της κρουαζιέρας κτλ." και διαστρεβλώνει τις δικές μου δηλώσεις για το θέμα της κρουαζιέρας:

Ανακρίβεια πρώτη: Δεν καταψηφίσαμε ποτέ ως παράταξη απόφαση του Δ.Σ. για την κρουαζιέρα, γιατί πολύ απλά δεν έγινε ποτέ ψηφοφορία για το θέμα της κρουαζιέρας.

Έγινε μόνο μια ενημέρωση από τον κ. Κουνάβη, τον οποίο ρωτήσαμε όταν επέστρεψε από το ταξίδι στο Αμβούργο με ποιες εταιρείες υπήρξε επαφή και ποιές ενδιαφέρονται για να έλθουν στην Πάτρα. Αντί να ενημερώσει το Δ.Σ. μου απάντησε τότε επι λέξη "εάν θέλετε ενημέρωση με το ποιες εταιρείες μιλήσαμε κλείστε ένα ραντεβού και ελάτε στο Επιμελητήριο προσωπικά να ενημερωθείτε για ό,τι θέλετε γιατί αυτά δεν πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι". Φυσικα απάντησαμε πως εμείς μόνο με διαφάνεια μιλάμε και δεν έχουμε μυστικά από τους επιχειρηματίες και τα μέλη του Δ.Σ.

Ανακρίβεια δεύτερη: Στις δηλώσεις μου για την κρουαζιέρα σε ραδιοφωνικό σταθμό είπα επι λέξη τα εξής: "Η κρουαζιέρα είναι κάτι πολύ μεγάλο που φυσικά το θέλουμε. Νομίζω ότι όλα πρέπει να γίνουν με σοβαρότητα και με ουσία όχι με προχειρότητες. για να είμαστε έτοιμοι να υποδχεθούμε κρουαζιερόπλοια. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, από τις συνεννοήσεις και τις συνεργασίες για το θέμα της κρουαζιέρας, να απουσιάζουν ο Δήμος τη Πάτρας και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών που είναι οι αρμόδιοι ". (Το απόσπασμα των δηλώσεών μου στον ραδιοφωικό σταθμό Max Fm είναι στην διάθεση όλων).

Δεν ξέρω από αυτή την δήλωση πού προκύπτει η "υπονόμευση", αντίθετα κατά τη γνώμη μας προκύπτει η αγωνία μας να υπάρξει ένας σοβαρός και αποφασισμένος από τους Φορείς της Πάτρας σχεδιασμός, ώστε πράγματι να φτάσουμε να μπορεί η Πάτρα να υποδεχθεί κρουαζιερόπλοια και οι ταξιδιώτες τους να βρουν αξιοθέατα και εμπειρίες.

Να είναι βέβαιος ο κ. Λουλούδης και οι συνεργάτες του ότι δεν έχουμε καμία αγωνία να "υπονομεύσουμε" τις προσπάθειές του. Γνωρίζουμε το αντικείμενο, ωστόσο εντέχνως οι διοικούντες αφήνουν εκτός ενημέρωσης και εμάς και ολόκληρο το Δ.Σ. από όσα κάνουν, για να τα πληροφορύμαστε εκ των υστέρων.

Όμως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου να αντιληφθεί ότι το Επιμελητήριο είναι θεσμικός Φορέας που πρέπει να λειτουργεί με συντεταγμένο τρόπο και όχι με ερασιτεχνισμούς και προχειρότητες. Δεν είναι εταιρεία που κάνει δαπανηρές μελέτες για να δούμε την χρησιμότητα της κρουαζιέρας για την τοπική Οικονομία..., την οποία χρησιμότητα την ξέρουμε και την αναγνωρίζουμε όλοι.

Μην προσπαθούν λοιπόν ο κ. Λουλούδης και οι διοικούντες - που συχνά βγαίνουν στα ραδιόφωνα χωρίς καμία σύνδεση σκέψης και λόγου - να παραπλανήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Να είναι σίγουροι οι επιχειρηματίες της Αχαΐας ότι βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον ρόλο μας, να υπερασπιστούμε τα χρήματα του επιχειρηματικού κόσμου, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της περιοχής μας.