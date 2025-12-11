Time Out: Σε αυτές τις ευρωπαϊκές πόλεις αξίζει να κάνεις Πρωτοχρονιά -Τι λέει για την Αθήνα

Η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να τη ζήσετε σε κάποια μαγική πόλη του εξωτερικού.

Η ταξιδιωτική συντάκτρια του Time Out, Dayna Camilleri Clarke, έγραψε ένα άρθρο για τις επτά ευρωπαϊκές πόλεις που αξίζει να ταξιδέψει κανείς για να κάνει Πρωτοχρονιά: «Με τα χρόνια έχω υποδεχτεί τα μεσάνυχτα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, από χαοτικές πρωτεύουσες έως ήσυχες αποδράσεις».

«Και σίγουρα, καμία Παραμονή Πρωτοχρονιάς δεν είναι ίδια με την άλλη, όμως κάποιες αξίζουν το ταξίδι - και κάθε ευρώ που θα ξοδέψετε. Ψάχνετε ρομαντισμό σε μια παλιά πόλη; Θα τον βρείτε εδώ. Θέλετε πάρτι στους δρόμους, με τον κόσμο ο ένας δίπλα στον άλλον; Το έχουμε κι αυτό. Ή μήπως απλώς μια ζεστή πλατεία, με μια παγωμένη μπίρα και θέα στα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα; Φυσικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ό,τι κι αν σας εμπνέει τη στιγμή που το ρολόι χτυπάει δώδεκα, υπάρχει μια ευρωπαϊκή πόλη που ταιριάζει στη διάθεσή σας», προσθέτει.

Οι 7 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς:

Μαδρίτη

Η Μαδρίτη αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα σαν προθέρμανση. Η δράση επικεντρώνεται στην Puerta del Sol, η οποία γεμίζει ασφυκτικά με κόσμο που κρατά δώδεκα σταφύλια για το παραδοσιακό έθιμο της καλοτυχίας. Η διαδικασία ακούγεται αρκετά απλή: δώδεκα χτύποι, δώδεκα σταφύλια, φαγωμένα, συγχρονισμένα για μια τυχερή χρονιά.

Η μισή διασκέδαση είναι να παρακολουθείς τους άλλους να προσπαθούν να κρατήσουν τον ρυθμό. Το χάσατε; Κανένα άγχος... Στη 1 τα ξημερώματα το ρολόι επαναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία για να σημάνει τα μεσάνυχτα στις Κανάριες Νήσους, χαρίζοντας στην πλατεία ένα ακόμη countdown. Σε όλη την πόλη, τα μπαρ μένουν ανοιχτά μέχρι το πρωί και το πλήθος μετακινείται σαν ένα μεγάλο, καλοπροαίρετο κύμα από πλατεία σε πλατεία.

Βερολίνο

Το Βερολίνο δεν ξέρει τι θα πει «ήσυχη» Πρωτοχρονιά. Την Παραμονή, το χιλιόμετρο ανάμεσα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου και τη Στήλη της Νίκης μεταμορφώνεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο θορυβώδη υπαίθρια πάρτι της Ευρώπης, με σκηνές, DJs και πολλά πυροτεχνήματα. Οι πάγκοι με φαγητό προσφέρουν τα εορταστικά Pfannkuchen (πρωτοχρονιάτικα ντόνατς). Ανάμεσα στα γλυκά κρύβονται και κάποια γεμισμένα με μουστάρδα, μια πρωτοχρονιάτικη φάρσα που παραμένει παράδοση και είναι αρκετά σοκαριστική ώστε να ξεχάσετε τις πολικές θερμοκρασίες.

Μιλάνο

Το «low-key» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του Μιλάνου, ειδικά καθώς πλησιάζει η τελευταία ώρα του χρόνου. Η πρωτεύουσα της μόδας γιορτάζει την Παραμονή Πρωτοχρονιάς με την κλασική της θεατρικότητα. Η Piazza del Duomo είναι η κεντρική, τηλεοπτικά μεταδιδόμενη σκηνή, γεμάτη συναυλίες, πλήθη που μετρούν αντίστροφα και αρκετό κομφετί ώστε να ξεχάσετε ότι είναι καταχείμωνο. Μετά τα μεσάνυχτα, η νύχτα διασκορπίζεται σε όλη την πόλη: κάποιοι μένουν στο κέντρο για περισσότερη μουσική και μπαρ, άλλοι κατευθύνονται προς τα Navigli, όπου τα κανάλια μετατρέπονται σε μια λαμπερή παρέλαση από ποτήρια Prosecco και νυχτερινές βόλτες.

Αθήνα

Προβλέψιμη; Ίσως. Ασυναγώνιστη; Απολύτως. Είναι δύσκολο να αντισταθεί κανείς σε μια πόλη που ρίχνει πυροτεχνήματα πάνω από την Ακρόπολη κάθε χρόνο και η Αθήνα δίνει πάντα τον καλύτερό της εαυτό. Μπορείτε να κλείσετε δείπνο σε rooftop με πρόποση σαμπάνιας και θέα τον Παρθενώνα (δοκιμάστε το GB Roof Garden ή το Attic Urban Rooftop), ή να πάτε στο πάρτι δρόμου στην πλατεία Συντάγματος.

Όταν ο κόσμος επιστρέφει στα σπίτια του, προσέξτε τους Αθηναίους που σπάνε ένα ρόδι στην πόρτα τους για καλοτυχία και, με το που ξημερώσει η νέα μέρα, αναζητήστε μια βασιλόπιτα, το γλυκό κέικ με το κρυμμένο φλουρί που φέρνει τύχη σε όποιον το βρει στο κομμάτι του.

Για επική θέα της Ακρόπολης τα μεσάνυχτα, κατευθυνθείτε στον Λόφο του Φιλοπάππου. Και για τη βασιλόπιτα, προμηθευτείτε μία από το Lido, όπου η οικογένεια Πιπερίδη ψήνει την ίδια συνταγή από το 1967.

Άμστερνταμ

Το Άμστερνταμ είναι όνειρο για όσους προτιμούν να περιπλανιούνται παρά να κολλάνε σε ένα σημείο.

Η Museumplein αποτελεί το επίκεντρο της πόλης την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, συγκεντρώνοντας έως και 60.000 ανθρώπους για το εκρηκτικό σόου πυροτεχνημάτων, τις ζωντανές εμφανίσεις και το τεράστιο ρολόι της αντίστροφης μέτρησης.

Στο Nieuw-West, η παράσταση Sloterplas φωτίζει τη λίμνη τα μεσάνυχτα με ένα δεκάλεπτο παραδοσιακό σόου. Προτιμάτε κάτι πιο ήρεμο; Τα κανάλια παραμένουν ζωηρά αλλά πιο ήπια, με μικρές ομάδες να συγκεντρώνονται κατά μήκος των γεφυρών για να δουν τις εκρήξεις χρωμάτων να αντανακλώνται στο νερό.

Βαλέτα

Η μικροσκοπική πρωτεύουσα της Μάλτας κρατά την Παραμονή Πρωτοχρονιάς συγκεντρωμένη και αρκετά εύκολη στη διαχείριση, αρκεί να εξασφαλίσετε εγκαίρως τη θέση σας. Η πλατεία St George’s ηγείται της βραδιάς, φιλοξενώντας φέτος μια δωρεάν συναυλία του John Newman πριν από τη μεγάλη αντίστροφη μέτρηση.

Πολλά από τα κορυφαία ξενοδοχεία διοργανώνουν black tie events, με το Phoenicia Hotel να αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή. Οι ίδιοι οι δρόμοι της Βαλέτα αναλαμβάνουν το υπόλοιπο πάρτι: αναζητήστε pop-up events στη Merchant Street και ζωντανά late-night σετ στη Strait Street. Η πόλη είναι συμπαγής, που σημαίνει ότι, παρόλο που η μετακίνηση μέσα στο πλήθος είναι αργή, όλη η δράση βρίσκεται σε απόσταση λίγων βημάτων.

Κρακοβία

Η παλιά πόλη της Κρακοβίας μοιάζει με κινηματογραφικό σκηνικό ακόμη και μια συνηθισμένη μέρα, έτσι, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποκτά ακόμη περισσότερη λάμψη. Η Rynek Główny είναι ο φυσικός μαγνήτης, μια τεράστια μεσαιωνική πλατεία που γεμίζει με ζωντανή μουσική, DJs και μια αντίστροφη μέτρηση που αποπνέει περισσότερο ζεστασιά και χαρά παρά… τρέλα.

Η πόλη δεν διοργανώνει πλέον επίσημη επίδειξη πυροτεχνημάτων, αλλά θα δείτε μικρές εκρήξεις χρωμάτων να φωτίζουν τον ουρανό. Η καλύτερη θέα είναι από τον λόφο Wawel ή κατά μήκος του Βιστούλα.

Μετά τα μεσάνυχτα, το πλήθος κατευθύνεται προς τις συνοικίες Kazimierz και Podgórze, όπου μπαρ, πίσω δωμάτια και late-night clubs αναλαμβάνουν τη συνέχεια.