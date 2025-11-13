Εξερευνώντας τη Ρώμη σε μία μέρα: Τα σημαντικότερα αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσεις

Η Ρώμη είναι το κέντρο του ιταλικού τουρισμού, με εκατομμύρια τουρίστες να φτάνουν ετησίως για να θαυμάσουν από κοντά την ιστορία, την υπέροχη αρχιτεκτονική της, τις ονειρικές γεύσεις και την ιταλική φινέτσα που «μοσχοβολά» σε κάθε δρόμο και κάθε στενό της.

Κάθε χρόνο, παραθεριστές σπεύδουν με ανυπομονησία στην πιο «μαγική» πόλη της Ιταλίας, κατακλύζοντας τις πλατείες και τους δρόμους της για να επισκεφθούν τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία που επιβάλλεται να δεις έστω μια φορά στη ζωή σου. Τα καλά νέα, είναι πως ακόμα κι αν έχεις πολύ λίγες ώρες στη διάθεσή σου, το τουριστικό κέντρο της πόλης είναι ιδανικό για περπάτημα καθώς ολόκληρη η πόλη είναι στην ουσία… ένα ζωντανό μουσείο.

Η αλήθεια είναι πως είναι τρομερά δύσκολο να πας μία φορά στη Ρώμη και να μην καταλήξεις να επιστρέψεις εκεί. Μία φορά, βλέπεις, δεν είναι ποτέ αρκετή! Ωστόσο, αν μιλάμε για την πρώτη σου επίσκεψη -ακόμα κι αν έχεις μόλις 1,5 μέρα στη διάθεσή σου για εξερεύνηση- υπάρχουν ορισμένα spots που επιβάλλεται να επισκεφτείς πριν μπεις στο αεροπλάνο της επιστροφής. Ποια είναι αυτά;

Κολοσσαίο

Τι να πει κανείς όταν πρόκειται να μιλήσει για το διαμάντι στο πολιτιστικό στέμμα της Ρώμης;Είναι περιττό να πούμε πως πρόκειται για το νούμερο ένα μνημείο που πρέπει να επισκεφθείτε στην αιώνια πόλη.

Το Κολοσσαίο ανάγεται στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται την εποχή του Βεσπασιανού, το 72 μ.Χ., συνεχίστηκε την εποχή του Τίτου και ολοκληρώθηκε όταν ήταν Αυτοκράτορας ο Δομιτιανός, το 80 μ.Χ. Ονομαζόταν αμφιθέατρο των Φλαβίων, από το όνομα της δυναστείας των Αυτοκρατόρων που το έκτισαν, ενώ το όνομά του το οφείλει στο κολοσσιαίο άγαλμα του Νέρωνα που βρισκόταν στην τοποθεσία που χτίστηκε. Για την κατασκευή του εργάστηκαν χιλιάδες Ιουδαίοι αιχμάλωτοι που είχαν συλληφθεί από τον Τίτο μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων.

Το αμφιθέατρο βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της Ρωμαϊκής Αγοράς, ενώ οι τεράστιες διαστάσεις του μπορούσαν να φιλοξενήσουν 55.000 θεατές. Το Κολοσσαίο έμεινε στην ιστορία ως το κέντρο των αιμοχαρών θεαμάτων σε αγώνες με ελεύθερη είσοδο, οι οποίοι διοργανώνονταν από τους αυτοκράτορες για να αυξάνουν τη δημοτικότητά τους.