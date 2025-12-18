Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους και πάνε σε νέες κινητοποιήσεις

Δεν υποχωρούν οι αγρότες και φαίνεται πως ετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους στα μπλόκα.

Σήμερα αναμένονται και οι οριστικές αποφάσεις στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί τον Λευκώνα Σερρών στις δυο το μεσημέρι.

Οι αγρότες επιμένουν παραμένοντας στα μπλόκα ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης. Το σύνθημα της γενικευμένης κλιμάκωσης έστειλαν μάλιστα οι αγρότες από τη Νίκαια της Λάρισας που συνεδρίασαν χθες.

Οι αγρότες στη Νίκαια καταγγέλλουν ότι συνεχίζεται το φιάσκο με τις πληρωμές του ΕΛΓΑ, καθώς τα χρήματα που έλαβαν ήταν «κουτσουρεμένα» από 10% έως 40%. Και μάλιστα δεν αποκλείεται σήμερα στις Σέρρες να προτείνουν να κλείσουν οι παρακαμπτήριες οδοί για 3-4 ώρες. Όπως λένε οι αγρότες, είναι θέμα επιβίωσης και ετοιμάζονται όπως φαίνεται για Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Το μπέρδεμα με τον ΕΛΓΑ έπαιξε ρόλο στην όξυνση του κλίματος. Συγκεκριμένα μέχρι την Τρίτη θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2025 που αφορά όσους πληρώθηκαν προκαταβολή και όσους πρόλαβαν να κάνουν διορθώσεις. Παράλληλα, θα πιστωνόταν στους λογαριασμούς η αναδιανεμητική ενίσχυση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το ποσό θα είναι μειωμένο, καθώς πολλοί είναι αυτοί που ελέγχονται. Τέλος, θα πληρωθούν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας.

Ωστόσο, ο ΕΛΓΑ «τράβηξε» τα χρήματα για τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει μπει το αντίστοιχο επίδομα στους λογαριασμούς των αγροτών. Τελικά τα χρήματα μπήκαν στους λογαριασμούς την Τετάρτη το μεσημέρι.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε το πρωί της Τετάρτης και τα λεφτά μπήκαν λογαριασμούς το μεσημέρι.

Το βράδυ της Τετάρτης οι αγρότες στον Προμαχώνα αποφάσισαν να ανοίξουν τον Μεθοριακό Σταθμό για τις νταλίκες αν και είχαν προαναγγείλει τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του με τις ουρές να φτάνουν τα 25 χιλιόμετρα. Οδηγοί από φορτηγά, που ήταν ακινητοποιημένα από τις 11:30 το πρωί στο δρόμο προς τον Προμαχώνα σχημάτισαν δεύτερη σειρά με αποτέλεσμα να μπλοκάρει και για τα ΙΧ αυτοκίνητα το ρεύμα προς τον Μεθοριακό σταθμό προς Βουλγαρία.

Στα Μάλγαρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (17.12.2025) έβγαλαν τα τρακτέρ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διακόπτοντας την κυκλοφορία για τέσσερις περίπου ώρες. Παράλληλα σήμερα το πρωί έχουν αποφασίσει να κλείσουν επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.