Αγρότες: Η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει- Ένταση από το φιάσκο του ΕΛΓΑ

Συνεπώς, το κλίμα όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά δεν αποκλείεται αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις Σέρρες να προτείνουν να κλείσουν οι παρακαμπτήριες οδοί για 3-4 ώρες. Όπως λένε οι αγρότες, είναι θέμα επιβίωσης και ετοιμάζονται όπως φαίνεται για Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο του OPEN, οι αγρότες στη Νίκαια καταγγέλλουν ότι συνεχίζεται το φιάσκο με τις πληρωμές του ΕΛΓΑ, καθώς τα χρήματα που έλαβαν είναι «κουτσουρεμένα» από 10% έως 40% και ως εκ τούτου πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου ένσταση.

Το σύνθημα της γενικευμένης κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες από τη Νίκαια της Λάρισας που συνεδρίασαν νωρίτερα σήμερα (17/12).

Η καθυστέρηση στις πληρωμές του ΕΛΓΑ έχει εντείνει την ένταση, με τους αγρότες να παραμένουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.

Την Πέμπτη (18/12) στις 14:00 στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη του πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων , όπου θα ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον και τη μορφή των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχώρησαν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00). Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορευόταν η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Την Τετάρτη οι παραγωγοί στο τελωνείο του Προμαχώνα προχώρησαν σε πολύωρο αποκλεισμό του σημείου από τις 12 το μεσημέρι και για οκτώ ώρες, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Παράλληλα, στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις Σέρρες θα αποφασίσουν οι αγρότες αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή αν πρόκειται να συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους συνεχίζοντας τον αγώνα τους.

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, παραμένουν οι παραγωγοί, προχωρώντας και σήμερα σε πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Αντί να λάβουν την ενίσχυση, ο ΕΛΓΑ τους πήρε τα χρήματα πίσω

Την ώρα που οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους, και ενώ σήμερα Τετάρτη (17/12) θα πήγαιναν να εισπράξουν από τον ΕΛΓΑ τα επιδόματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Την απρόσμενη εξέλιξη έφερε στο φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ του OPEN, προκαλώντας σειρά ερωτημάτων, καθώς αντί να εισπράξουν την υπόλοιπη ενίσχυση, τους πήραν τα χρήματα πίσω.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να εξηγήσει την εξέλιξη αυτή, επιρρίπτει ευθύνες στον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύματα λέγοντας ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί άμεσα, και πως μέχρι το μεσημέρι οι αγρότες θα έχουν πληρωθεί.

Οι παραπάνω εξελίξεις σημειώνονται την επόμενη της ομιλίας του πρωθυπουργού, και την κρίσιμη ώρα που οι αγρότες σκέφτονταν για το αν θα πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση έβαλε ακόμη ένα «αυτογκόλ»

Μιλώντας στο OPEN ο εκπρόσωπος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας είπε «Χθες το βράδυ με έκπληξη παρατηρήσαμε την κυβέρνηση να βάζει ακόμη ένα «αυτογκόλ». Απομακρυνόμαστε τελείως από τον διάλογο καθώς υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορούμε να προσέλθουμε».

Και συνεχίζει: «Όλη τη μέρα μας έλεγαν ότι θα βάλουν το 30%, δηλαδή την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, και έκπληκτοι παρατηρήσαμε να παίρνει ο ΕΛΓΑ το 30%, το υπόλοιπο των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πάρει, αλλά χωρίς να έχει πιστωθεί στον λογαριασμό όμως η Βασική Ενίσχυση».

Κάποιος για αυτό το ξεφτιλίκι που έγινε θα πρέπει να απολογηθεί»

«Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν ούτε προκαταβολή λόγω ελέγχου «μονιτόρινγκ» τέλος Νοεμβρίου, δεν πήραν ούτε εξόφληση χθες και έχουν πληρώσει στο 100% μια ασφαλιστική εισφορά σε μια καλλιέργεια για την οποία δεν έχουν πληρωθεί. Βρήκανε λογαριασμούς, βρήκανε χρήματα ακόμη και από επιδόματα τέκνων από επιδόματα μητέρας και συντάξεις, από οτιδήποτε είχε, από την αποταμίευση που έκανε ο καθένας για να περάσει τις μέρες Χριστουγέννων και τραβήξανε τα λεφτά» αναφέρει ο εκπρόσωπος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Και προσθέτει: «Νομίζω ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση…δεν φτάνει η παραίτηση, θα πρέπει να καλέσετε τον κύριο Λυκουρέντζο που είναι πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κάποιος για αυτό το αίσχος, για αυτό το ξεφτιλίκι που έγινε θα πρέπει να απολογηθεί».

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».