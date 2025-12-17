Γιαννόπουλος για Παππά: Θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος τόνισε πως για το περιστατικό θα ξεκινήσει νομική διαδικασία και στην Ελλάδα. «Θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα γιατί ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.

«Δεν πίστεψα ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος θα με χτυπήσει . Του είπα ότι ούτως ή άλλως θα φύγω οπότε, κάνε ότι καταλαβαίνεις. Και όταν περάσαμε το κατώφλι, νιώθω δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, τα οποία και με ανάγκασαν να πέσω κάτω, γιατί ο Νίκος Παππάς είναι πολύ χειροδύναμο παιδί. Του λέω “τι κάνεις! Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής!”. Ευτυχώς επέστρεψα στην αίθουσα και ενημέρωσα τους συναδέλφους για το τι είχε συμβεί. Βγήκαμε έξω και εκεί άρχισε λίγο να το ξανασκέφτεται, να γίνεται απολογητικός, αφού με είχε “λούσει” με διάφορα περίεργα και κοσμητικά επίθετα».

«Είμαστε σε ένα εστιατόριο-μπαρ, και μετά από ένα μισάωρο εμφανίστηκε ο Παππάς. Καθώς ετοιμάζομαι να φύγω, διαπιστώνω ότι μου βάζει μια τρικλοποδιά ο συγκεκριμένος και μου έλεγε ότι τον πάτησα, αστείες δικαιολογίες που δεν λένε ούτε παιδιά 12 χρόνων. Του είπα να μην τολμήσει να με ξανά ακουμπήσει. Μου λέει "πάμε έξω να λογαριαστούμε"» είπε αρχικά ο Νίκος Γιαννόπουλος και συμπλήρωσε:

Σε δήλωσή του στο Action 24, ανέφερε ότι θα ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα κατά του ευρωβουλευτή, ο οποίος διαγράφηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο.

Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί με χτύπησε από το πίσω μέρος του κεφαλιού, αλλά στη συνέχεια έκανα τη σκέψη ότι μπορεί να μην ήθελε να μου αφήσει κάποια σημάδια, γιατί αν με πετύχαινε με αυτή τη δύναμη στη μύτη, στα μάτια ή στα δόντια, οπωσδήποτε θα άφηνε κάποια σημάδια. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά, απλά προσπαθώ να εξηγήσω τι έγινε.

Μάλιστα, όταν βγήκαν οι συνάδελφοι έξω και οι συνεργάτες του, πράγματι είπε: “παραφέρθηκα και τον χτύπησα”. Το παραδέχτηκε μπροστά σε όλον τον κόσμο. Δεν έχει κάτι να μου πει, δεν μπορεί να υπερασπιστεί πρακτικά και αποτελεσματικά τον εαυτό του, αλλά δεν καταλαβαίνω ακόμα και τώρα γιατί το έκανε, τι του συνέβη. Θα ήθελα ακόμα και τώρα, την ύστατη ώρα, όχι να μου ζητήσει συγγνώμη, δεν έχω καμία τέτοια απαίτηση, θα ήθελα ο ίδιος να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, γιατί ακόμα και τώρα που τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο».

Σε ερώτηση αν ο Νίκος Παππάς επιδίωξε να επικοινωνήσει μαζί του μετά την επίθεση, ο κ. Γιαννόπουλος είπε πως «έστειλε δύο μηνύματα στο WhatsApp για να απολογηθεί, όπως έγραψε, και μετά τα διέγραψε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, όπως έχω κρατήσει και τις συνεχείς κλήσεις που έκανε, πάνω από 6 κλήσεις. Προφανώς ήθελε να μου ζητήσει συγγνώμη, αλλά εγώ στην κατάσταση που ήμουν δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τον ακούσω, και διευκρινίζω ότι ούτε θέλω να τον δω. Θα τον δω, εάν τον δω, εδώ στην αίθουσα του Στρασβούργου, όταν και εάν γίνει η δίκη και στην Ελλάδα αντίστοιχα. Τον παρακαλώ, δεν θα ήθελα να εμφανιστεί ποτέ μπροστά μου, όπως και εγώ δεν θα εμφανιστώ μπροστά του.

Το πρωί που εμφανίστηκε στο πρωινό, έφυγα εγώ αφού δεν έφευγε αυτός. Η αίθουσα σκεπάστηκε από σιωπή, δημιούργησε και στους υπόλοιπους συναδέλφους που είναι εδώ έναν προβληματισμό, ένα αίσθημα φόβου.

Επικοινώνησαν πολλοί και από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Σωκράτης Φάμελλος προσωπικά μαζί μου και συνάδελφοι και τους ευχαριστώ.

Παρ’ όλα αυτά, δεν φτάνει. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής και να σταματήσει να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες. Είναι ευκαιρία και για τον ίδιο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τον νομικό αγώνα τον οποίο άρχισα και θα πάμε μέχρι τέλους, για να του αποδείξω ότι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ότι θέλει όχι σε αυτή την χώρα, αλλά σε αυτή την Ήπειρο» κατέληξε ο δημοσιογράφος.