Πατρινό Καρναβάλι 2026: Όλα τα σημεία της Πάτρας που έχουν στολιστεί με μπάστακες- ΦΩΤΟ

Η Πάτρα φορά τα γιορτινά της και μεταμορφώνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε καρναβαλική πρωτεύουσα.

Με πολύ γρήγορες ταχύτητες το χριστουγεννιάτικο σκηνικό που υπήρχε πριν λίγες μέρες έδωσε τη σκυτάλη στο αποκριάτικο και όλη πόλη ντύνεται στα καρναβαλικά ενόψει της Τελετής Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Ήδη από το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου είχαν τοποθετηθεί 80 καρναβαλικοί μπάστακες τονώνοντας καθοριστικά το εορταστικό κλίμα σε πλατείες, δρόμους και πεζόδρομους καθώς και στο Δημαρχείο Πατρών και σε πολλά εμβληματικά κτίρια.

Οι μπάστακες «δείχνουν» Καρναβάλι, η πόλη εκπέμπει τη μεγάλη γιορτή της από άκρη σε άκρη και η επιχείρηση της μεταμόρφωσής της συνεχίζεται και εκτός ιστορικού κέντρου. Η πλατεία Γεωργίου Α΄, η κατεξοχήν πλατεία του Καρναβαλιού που θα χτυπά η καρδιά της μεγάλης διοργάνωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου, με τον εντυπωσιακό της στολισμό περιμένει την ώρα της Τελετής Έναρξης