Πατρινό Καρναβάλι 2026: Όλα τα σημεία της Πάτρας που έχουν στολιστεί με μπάστακες- ΦΩΤΟ

Με πυρετώδεις ρυθμούς στολίζεται καρναβαλικά η πόλη
Η Πάτρα φορά τα γιορτινά της και μεταμορφώνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε καρναβαλική πρωτεύουσα.
Με πολύ γρήγορες ταχύτητες το χριστουγεννιάτικο σκηνικό που υπήρχε πριν λίγες μέρες έδωσε τη σκυτάλη στο αποκριάτικο και όλη πόλη ντύνεται στα καρναβαλικά ενόψει της Τελετής Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.
Ήδη από το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου είχαν τοποθετηθεί 80 καρναβαλικοί μπάστακες τονώνοντας καθοριστικά το εορταστικό κλίμα σε πλατείες, δρόμους και πεζόδρομους καθώς και στο Δημαρχείο Πατρών και σε πολλά εμβληματικά κτίρια.
Οι μπάστακες «δείχνουν» Καρναβάλι, η πόλη εκπέμπει τη μεγάλη γιορτή της από άκρη σε άκρη και η επιχείρηση της μεταμόρφωσής της συνεχίζεται και εκτός ιστορικού κέντρου. Η πλατεία Γεωργίου Α΄, η κατεξοχήν πλατεία του Καρναβαλιού που θα χτυπά η καρδιά της μεγάλης διοργάνωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου, με τον εντυπωσιακό της στολισμό περιμένει την ώρα της Τελετής Έναρξης
Παράλληλα με πυρετώδεις ρυθμούς τα συνεργεία των υπηρεσιών του Δήμου δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους με όλες τους τις δυνάμεις συνεχίζουν να τοποθετούν τους μπάστακες και τα λοιπά στοιχεία του καρναβαλικού διακόσμου σε μια ευρύτατη έκταση. Η αρμονική συνεργασία και συντονισμός των διευθύνσεων του Δήμου Πατρέων (Αστικών Αποβλήτων, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, Συντήρησης και Αυτεπιστασίας) και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού Οδών, Κοινόχρηστων Χώρων, Κτιρίων, Συντήρησης Κλιματιστικών και Αντικεραυνικής Προστασίας με την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων έχει ως καρπό μια ιδιαίτερα εκτεταμένη παρουσία του καρναβαλικού διάκοσμου σε όλη την πόλη.
Με την ολοκλήρωσή του καρναβαλικού διακόσμου και τον καρναβαλικό φωτισμό που θα ακολουθήσει η όψη της πόλης θα δίνει την εικόνα του ιδανικού σκηνικού για τις καρναβαλικές δράσεις και τις ανέμελες βόλτες μας τις μέρες και τις νύχτες του Καρναβαλιού στην Πάτρα.
