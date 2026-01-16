Εξαφάνιση Λόρας: Οι γονείς της λένε ότι δεν είναι η κοπέλα που είδε στη Βάρη ιδιοκτήτης καφέ

Καθώς συμπληρώνεται πλέον το όγδοο 24ωρο από την ημέρα που η 16χρονη Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα, χωρίς έκτοτε να έχει δώσει σημεία ζωής στην οικογένειά της, η αγωνία κορυφώνεται και η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που την κατέγραψαν το πρωί της Πέμπτης να αποβιβάζεται από ταξί απέναντι από τα Νοσοκομεία Παίδων, καθώς και το πρωί του Σαββάτου να εισέρχεται σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Μικράς Ασίας, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνών τους στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου.

Οι έρευνες γίνονται πόρτα-πόρτα στα σημεία από τα οποία φαίνεται να πέρασε ενώ οι Αστυνομικοί «σαρώνουν» και την περιοχή κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη καθώς δεν αποκλείουν να αναζήτησε φιλοξενία εκεί.

Και ενώ οι έρευνες έχουν στοχεύσει το κέντρο της Αθήνας μια νέα μαρτυρία σήμανε σε λάθος συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα ο ιδιοκτήτης ενός καφέ στην Βάρη κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε πως στο μαγαζί του είχε μπει νωρίτερα μια κοπέλα η οποία μοιάζει αρκετά στην Λόρα.

Μάλιστα, ο ίδιος τράβηξε φωτογραφίες το κορίτσι να κάθεται στην πλατεία Δήμα, τις οποίες παρέδωσε στους Αστυνομικούς.

Οι φωτογραφίες αυτές μαζί με το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της καφετέριας παραδόθηκαν στους γονείς του κοριτσιού, ωστόσο εκείνοι σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναγνώρισαν το παιδί τους.

Ο επιχειρηματίας ανέφερε, επίσης , ότι το κορίτσι που μπήκε στο μαγαζί του και μοιάζει στην Λόρα μιλούσε αγγλικά και ζήτησε τον κωδικό του wi-fi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ.