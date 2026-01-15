Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Από τον Οκτώβριο οργάνωνε τη φυγή της - Τι είχε ρωτήσει το ChatGPT

Σημειώνεται πως υπάρχουν αρκετές καταγραφές από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου που δείχνουν το νεαρό κορίτσι να περπατά στον δρόμο, να ψωνίζει και να ζητά το Wi-Fi από καφετέριες προκειμένου να συνδεθεί από το κινητό της.

Η 16χρονη φαίνεται πως κινείται στις περιοχές Ζωγράφου , Γουδή και Αμπελόκηποι, ωστόσο έχει μετακινηθεί και προς την Ομόνεια προκειμένου να βρει ενεχειροδανιστήρια στα οποία μπορεί να πουλήσει κοσμήματα.

Σε όλο το κέντρο της Αθήνας έχουν επεκταθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό της Λόρας , η οποία παραμένει εξαφανισμένη για 8η ημέρα.

Τι είπε ο ετεροθαλής αδερφός της Λόρας που ζει στην Γερμανία

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές εντόπισαν τον ετεροθαλή αδερφό της που ζει στο Αμβούργο, καθώς αρχικά υπήρχαν πληροφορίες πως ίσως η 16χρονη προσπαθούσε να ταξιδέψει στην Γερμανία για να τον βρει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, ο 38χρονος ανέφερε στην αστυνομία: «Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ποτέ δεν μου είπε ότι θέλει να έρθει να με δει. Από τότε που έφυγαν από την Γερμανία δεν την έχω δει. Οι επαφές μας είναι σπάνιες».

Από τον Οκτώβριο σχεδίαζε την εξαφάνισή της

Όπως προκείπτει από την αστυνομική έρευνα, το νεαρό κορίτσι ήταν αποφασισμένο να φύγει από το σπίτι του καθώς φαίνεται πως σχεδίαζε την εξαφάνισή του από τον περασμένο Οκτώβριο. Καταλλητική ημερομηνία φαίνεται να ήταν η 26η Οκτωβρίου και ένα επεισόδιο στο σπίτι. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως το παιδί είχε ρωτήσει και το ChatGPT για το πώς να οργανωθεί. Συγκεκριμένα, φέρεται να ρώτησε “Πώς μπορώ να φύγω από το σπίτι χωρίς να δημιουργήσω σύγχυση”.