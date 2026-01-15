Κλειστά τα κινητά και τα social media της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε από την Πάτρα - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.
Η ανήλικη έχει απενεργοποιήσει τόσο τα κινητά της τηλέφωνα όσο και τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την προσπάθεια των αστυνομικών Αρχών.
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη βρίσκεται στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου. Την εκτίμηση αυτή ενισχύει μαρτυρία ανήλικου μαθητή, ο οποίος ανέφερε ότι πριν από δύο ημέρες την είδε να εξέρχεται από σούπερ μάρκετ κοντά στις φοιτητικές εστίες.
Ο ανήλικος περιέγραψε στους αστυνομικούς πως πλησίασε το κορίτσι, της έδειξε στο κινητό του τη φωτογραφία από το Amber Alert και τη ρώτησε αν είναι αυτή. Τότε η κοπέλα του απάντησε στα αγγλικά και απομακρύνθηκε με γοργά βήματα.
Η κοπέλα κρατούσε στα χέρια σακούλες με ψώνια και έφυγε με τα πόδια, κάτι που μαρτυρά πως πιθανόν μένει κάπου εκεί κοντά.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η κοπέλα παραμένει εντός των τειχών της πρωτεύουσας και αυτό που αναζητούν τώρα -μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας- είναι οι διαδρομές που έχει ακολουθήσει όλες αυτές τις ημέρες και το που μπορεί να βρίσκεται.
Καθώς το σούπερ μάρκετ στο οποίο εθεάθη τελευταία φορά το μεσημέρι της Δευτέρας βρίσκεται κοντά στις φοιτητικές εστίες στην Πολυτεχνειούπολη, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει αναζητήσει καταφύγιο ακόμη και εκεί, αναφέρει το ertnews. Αναζητούν το πού κοιμάται όλες αυτές τις ημέρες, ποιος τη φιλοξενεί, ποιο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο συνάντησε και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της προκειμένου να φύγει από την Αθήνα, ώστε να μπορέσουν έτσι τις επόμενες ημέρες να την εντοπίσουν.
Παράλληλα, αναζητείται ο λόγος ο οποίος την ώθησε στο να εγκαταλείψει το σπίτι της, μέσα και από καταθέσεις των συγγενικών τους προσώπων.
Όλα δείχνουν ωστόσο, ότι πρόκειται για μια «σχεδιασμένη» εξαφάνιση. Ήξερε που θα πάει, γνώριζε ότι θέλει χρήματα για το ταξίδι το οποίο έκανε και γι’ αυτό σταματούσε σε διάφορα σημεία προκειμένου να πουλήσει κάποια χρυσαφικά που είχε πάνω της. Άγνωστος ωστόσο παραμένει ο τελικός της προορισμός.
Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται.
