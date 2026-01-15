Κλειστά τα κινητά και τα social media της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε από την Πάτρα - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Η ανήλικη έχει απενεργοποιήσει τόσο τα κινητά της τηλέφωνα όσο και τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την προσπάθεια των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη βρίσκεται στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου. Την εκτίμηση αυτή ενισχύει μαρτυρία ανήλικου μαθητή, ο οποίος ανέφερε ότι πριν από δύο ημέρες την είδε να εξέρχεται από σούπερ μάρκετ κοντά στις φοιτητικές εστίες.



Ο ανήλικος περιέγραψε στους αστυνομικούς πως πλησίασε το κορίτσι, της έδειξε στο κινητό του τη φωτογραφία από το Amber Alert και τη ρώτησε αν είναι αυτή. Τότε η κοπέλα του απάντησε στα αγγλικά και απομακρύνθηκε με γοργά βήματα.

Η κοπέλα κρατούσε στα χέρια σακούλες με ψώνια και έφυγε με τα πόδια, κάτι που μαρτυρά πως πιθανόν μένει κάπου εκεί κοντά.