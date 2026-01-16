Πάτρα: Έκλεψαν ρούχο και συνέλαβαν μάνα και κόρη

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα και η 15χρονη κόρη της, διότι εισήλθαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν ένδυμα, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της

διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και ένα κατσαβίδι, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Δυτικής Αχαΐας και της Ο.Π.ΔΙ. Δυτικής Αχαίας, τέσσερις αλλοδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη Χώρα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό αυτοκίνητο, υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Ανδραβίδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος

Πηνειού, δυο ημεδαποί (άνδρας - γυναίκα), διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε τροχόσπιτο όπου διέμεναν, από αρμόδιο συνεργείο του

ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι το ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στη Βάρδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε παραποιήσει τις πινακίδες του οχήματος του.

Σύλληψη ανήλικου για επικίνδυνη οδήγηση και της μητέρας του για παραμέληση της εποπτείας του

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας 16χρονος, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας

επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ρυθμιστικές πινακίδες STOP. Ο ανήλικος συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη στον Πύργο, ενώ σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του, ανακοινώνει η αστυνομία.

Σύλληψη για παράβαση Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή της Ναυπακτίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία του και σε μοτοσικλέτα του, καθώς και σε σωματικό έλεγχο, βρέθηκαν

στην κατοχή του και κατασχέθηκαν :

• -6- γυάλινα σφραγισμένα φιαλίδια που περιείχαν 100 ταμπλέτες,

• -1- κουτί που περιείχε οκτώ χάπια και

• -5- γυάλινα σφραγισμένα φιαλίδια και -4- γυάλινα φιαλίδια που

περιείχαν ταμπλετών, κενά περιεχομένου,

• -3- σφραγισμένα δοχεία που περιείχαν διάφορες ουσίες



Στα ανωτέρω σκευάσματα εντοπίστηκε η αναγραφή τεσσάρων απαγορευμένων ουσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον καθορισμό απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ και περιλαμβάνονται στους Αναβολικούς Παράγοντες:

1.Ανδρογόνα – Αναβολικά - Στεροειδή (Α.Α.Σ.) - Εξωγενή Α.Α.Σ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοκαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.