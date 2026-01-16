Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο Διόνυσος Βασιλιάς Καρνάβαλος και τα εντυπωσιακά άρματα- Τι λέει στο thebest o Νίκος Λιβάνης

Ο Βασιλιάς του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού, ο Διόνυσος, θα ηγηθεί της πιο πλούσιας σε παραγωγή χρονιάς του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, Νίκος Λιβάνης.

Η φετινή παρέλαση θα περιλαμβάνει συνολικά 18 ή 19 άρματα, με 7-8 για το Καρναβάλι των Μεγάλων και 11 για το Καρναβάλι των Μικρών.

Τα άρματα της παρέλασης

Όπως εξηγεί, «ο Βασιλιάς Καρνάβαλος φέτος είναι ο Διόνυσος, το άρμα της Βασίλισσας θα είναι άνθινο, ο Κύκνος με φλαμίγκο. Προπομπός θα είναι ένα μουσικό άρμα με DJ, ενώ θα υπάρχουν επίσης άρματα του ΟΠΕΚΕΜΠΕ, άλτινο άρμα, άρματα του Πανεπιστημίου Πατρών και της ΔΕΥΑΠ, καθώς και ένα άρμα με μεγάλη φιγούρα ζωγράφου. Στα παιδικά άρματα θα παρουσιαστούν έξι ολοκαίνουργιες κατασκευές με θέμα είδη εξαφανισμένων ζώων».

Η ιστορία και τα μηνύματα πίσω από τα άρματα

«Από την ιστορία του Διονύσου μέχρι τα Διονύσια και τα παραδοσιακά έθιμα, το καρναβάλι αναβιώνει παραδόσεις και γιορτές του παρελθόντος», εξηγεί ο κ. Λιβάνης. «Το μήνυμα που θέλουν να περάσουμε είναι ξεκάθαρο, χαρά, γλέντι, γέλιο και σατιρική ματιά, καθώς και ότι το Πατρινό Καρναβάλι ανήκει σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις» προσθέτει.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό, στο Καρναβαλικό Εργαστήρι επιτελείται ένας πραγματικός άθλος. Όπως σημειώνει ο υπεύθυνος του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων «ο σχεδιασμός των αρμάτων ξεκινά από το Πάσχα, με προσεκτική εναρμόνιση παράδοσης και σύγχρονης αισθητικής».

Ο κ. Λιβάνης τονίζει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εργαζόμενοι της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, του Καρναβαλικού Εργαστηρίου, των αντιδημαρχιών Πολιτισμού και Επιστασίας, της Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ, εθελοντές, καρναβαλικά σωματεία, πληρώματα και φορείς της πόλης, που συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία της γιορτής.

Η φετινή παρέλαση συνδυάζει ιστορία, παράδοση, φαντασία και χιούμορ, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για το κοινό. Τα παιδικά και τα μεγάλα άρματα, αλλά και τα μουσικά στοιχεία, κάνουν τη γιορτή πιο ζωντανή και συμμετοχική, φέρνοντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους και αποδεικνύοντας πως το Πατρινό Καρναβάλι είναι υπόθεση όλων.