Κώστας Ανεστίδης: Το Μαξίμου «έκοψε» τον αγροτοσυνδικαλιστή από τη συνάντηση της Δευτέρας

Ο Κώστας Ανεστίδης μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (16.1.25) επέμεινε ότι θέλει να εκπροσωπήσει τους αγρότες στο Μαξίμου στη συνάντηση των λεγόμενων «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό.

Τελικά «κόπηκε» από το Μέγαρο Μαξίμου ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, μετά τα σχόλια που έκανε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Όσα ειπώθηκαν, ειπώθηκαν σε συνομιλία μου off the record με τους δημοσιογράφους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ανοιχτή κάποια γραμμή, το διέρρευσαν κάτω στην Αθήνα και το έβγαλαν στη φόρα όπως το έβγαλαν», είπε αρχικά.

«Εγώ είμαι χαρακτήρας που ό,τι αισθάνομαι το λέω, ζήτησα συγγνώμη και το αισθάνομαι και το λέω το συγγνώμη. Ήταν εκ παραδρομής, ήταν φιλική συζήτηση. Εξέφρασα ότι λέει ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες, εγώ το είπα μπροστά από τις πόρτες, αυτή είναι η αλήθεια», υποστήριξε.

«Θέλω να πάω στο Μαξίμου για να εκπροσωπήσω τους αγρότες», επέμεινε.