Ποιες ήταν οι δηλώσεις Ανεστίδη για τον πρωθυπουργό; Τι καταγράφηκε στις κάμερες; - ΒΙΝΤΕΟ

Όταν του επισημάνθηκε ότι οι δηλώσεις του ενδέχεται να μεταδοθούν, επανέλαβε τη στάση του με μια χειρονομία.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, τη στιγμή που δημοσιογράφοι τον πλησίασαν για να σχολιάσει τις εξελίξεις στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Ανεστίδης απευθύνθηκε στα τηλεοπτικά συνεργεία με προσβλητικές εκφράσεις που αφορούσαν τον πρωθυπουργό: «Αυτά τα ματσούκια να τα χώσει στον κ@@@ του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π@@@@».

Ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδη ς προέβη σε υβριστικές αναφορές προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του από το μπλόκο των Μαλγάρων την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Θα έρθω τη Δευτέρα στο Μαξίμου

Αν και από το Μαξίμου έχει γίνει σαφές σε όλους τους τόνους πως ο πρωθυπουργός δεν θα δεχόταν κανέναν αγρότη που ελέγχεται από το Οργανωμένο Εγκλημα για παράνομες επιδοτήσεις, ο Κώστας Ανεστίδης διαμήνυσε ότι θα έρθει στην Αθήνα για το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο κανάλι One, όταν ρωτήθηκε για το επίμαχο βίντεο, είπε σχετικά: “Αυτός (σ.σ.: ο Κυριάκος Μητσοτάκης) μου κατέσχεσε την προσωπικότητα και την ακεραιότητά του, τι να κάνω, να μείνω με σταυρωμένα χέρια; Αυτό που κάνουν είναι άνω ποταμών”.

Και συνέχισε: “Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν έχω ούτε πιθαμή γης που να χω καταχραστεί.”

Στο ερώτημα εάν θα πάει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, απάντησε: “Θα πάω.” Στην επισήμανση που του έγινε ότι ελέγχεται, σημείωσε με νόημα: “Ελεγχόμενη μπορεί να ναι η μισή Βουλή. Τι σημαίνει αυτό; Αυτοί που είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ελεγχόμενοι; Δεν είναι στην εξεταστική επιτροπή; Το ίδιο γίνεται και με μένα. Και εγώ είμαι ελεγχόμενος.”

Κι αν πάτε εκεί και δεν σας δεχτούν, τι θα κάνετε τον ρώτησε ο δημοσιογράφος για να του απαντήσει ο κ. Ανεστίδης, “θα δούμε. Θα κατέβω και θα δούμε εκεί”.

Όσο για τα μπλόκα, είπε ότι μετά τη συνάντηση θα κάνουν συνέλευση οι αγρότες και θα αποφασίσουν εάν και πώς θα συνεχίσουν.