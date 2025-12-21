Κ. Ανεστίδης: «Είμαι καθαρός σαν αστραπή- Θα κάνω μηνύσεις», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής

Άμεση είναι η απάντηση του αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων Κωνσταντίνος Ανεστίδης, σχετικά με δημοσιεύματα που θέλουν να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως τονίζει μεταξύ άλλων, είναι αθώος και όλη αυτή η λάσπη δεν θα έχει αποτέλεσμα, καθώς όπως αναφέρει στόχος είναι να σπάσει το αγροτικό κίνημα, κάτι που δεν θα γίνει.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, «σήμερα κατά τις 2, πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. «Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου ούτε οι λογαριασμοί μου, μπήκα και έλεγξα. Πρωτού δυο μέρες, τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι».

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό», δηλώνει ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Κώστας Ανεστίδης για τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως είπε θα κάνει μηνύσεις σε όσους τον σπιλώνουν και τα χρήματα αυτά θα τα δώσει στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα πρόβατά τους, λόγω της ευλογιάς.

Στη συνέχεια τονίζει ότι «όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, 4 ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο, κανονικότατα όλα».