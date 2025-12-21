Back to Top
Το Παναχαϊκό… «χαμένο» στα σύννεφα- ΦΩΤΟ

Οι κορυφές χάνονται μέσα στο πέπλο της ομίχλης, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες

Χαμηλή νέφωση έχει σκεπάσει το Παναχαϊκό, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και σχεδόν απόκοσμο σκηνικό.

Οι κορυφές του βουνού χάνονται μέσα στο γκρίζο πέπλο της ομίχλης, ενώ το τοπίο δείχνει ήσυχο και μυστηριακό, με την υγρασία να είναι έντονη και την ορατότητα περιορισμένη.

Η εικόνα αλλάζει συνεχώς, καθώς τα σύννεφα κινούνται αργά στις πλαγιές, «αγκαλιάζοντας» το βουνό και χαρίζοντας μια διαφορετική όψη στο φυσικό τοπίο. Οι συνθήκες αυτές θυμίζουν χειμωνιάτικο σκηνικό, με τη φύση να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό.

