Πώς εξελίσσεται η έρευνα για τον θάνατο 46χρονου στο Αγρίνιο;

Πώς εξελίσσεται η έρευνα για τον θάνατο ...

Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας και το εύρημα που εξετάζεται

Σε αυτοκτονία αποδίδεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές, ο θάνατος του 46χρονου που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το απόγευμα του Σαββάτου, στο Αγρίνιο.

Βρέθηκε από οικεία του πρόσωπα εντός του σπιτιού του στα όρια της πόλης. Ο άνδρας ζούσε μόνος του και οι Αρχές είχαν εντοπίσει στοιχείο (τάιραπ) που «έδειχνε» πιθανότητα αυτοχειρίας, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Επί τόπου έσπευσε και η σήμανση καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Αυτοκτονία

