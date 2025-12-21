Πώς εξελίσσεται η έρευνα για τον θάνατο 46χρονου στο Αγρίνιο;

Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας και το εύρημα που εξετάζεται
Σε αυτοκτονία αποδίδεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές, ο θάνατος του 46χρονου που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το απόγευμα του Σαββάτου, στο Αγρίνιο.
Βρέθηκε από οικεία του πρόσωπα εντός του σπιτιού του στα όρια της πόλης. Ο άνδρας ζούσε μόνος του και οι Αρχές είχαν εντοπίσει στοιχείο (τάιραπ) που «έδειχνε» πιθανότητα αυτοχειρίας, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Επί τόπου έσπευσε και η σήμανση καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής.
