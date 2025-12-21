Πάτρα: Με ποια μεθοδολογία έπειθαν ανυποψίαστους πολίτες να παραδώσουν λίρες και μετρητά;

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μια γυναίκα στην Πάτρα, η οποία φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες μεγάλης χρηματικής αξίας, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε συμμορία, η οποία είχε οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη τετελεσμένων και αποπειραθεισών απατών, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την προανάκριση, η κατηγορούμενη φέρεται να συμμετείχε σε τέσσερις περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών που σημειώθηκαν στην Πάτρα στις 25 Νοεμβρίου 2025 και στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Κατά τις συγκεκριμένες απάτες, τα μέλη του κυκλώματος κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματά τους 31.500 ευρώ σε μετρητά, 95 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 93.100 ευρώ, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 1.300 ευρώ.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν ήταν η γνωστή πλέον τηλεφωνική απάτη, με τους δράστες να επικοινωνούν με πολίτες και να προσποιούνται είτε τους γιατρούς είτε συγγενικά πρόσωπα, επικαλούμενοι δήθεν σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα και άμεση ανάγκη για χειρουργική επέμβαση ή αγορά ιατρικών υλικών.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της συλληφθείσας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 25 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.780 ευρώ. Παράλληλα, σε έρευνα που ακολούθησε σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί στο πλαίσιο των απατών.

Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων ατόμων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για συμμετοχή σε συμμορία, τα μέλη της οποίας έχουν οργανωθεί για τη διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος σε βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων, όπου είχαν πωλήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κλεμμένα κοσμήματα.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη ως μέλος εγκληματικής ομάδας συμμετείχε σε τέσσερις περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, που διαπράχθηκαν στις 25-11-2025 και στις 15-12-2025 στην Πάτρα, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι απέσπασαν από τα θύματα τους 31.500 ευρώ, 95 χρυσές λίρες αξίας 93.100 ευρώ και διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 1.300 ευρώ περίπου.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενοι τους ιατρούς ή τα τέκνα των παθόντων, με το πρόσχημα τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα και άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση ή προμήθεια ιατρικών υλικών, απαιτούσαν από τους παθόντες χρήματα ή κοσμήματα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της κατηγορούμενης, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 25 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.780 ευρώ, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αφαιρεθέντα κοσμήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.»