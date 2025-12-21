ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχονται επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης

Στη λίστα των ΑΦΜ που ελέγχονται για πιθανές παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνεται και αγρότης από τα Μάλγαρα.

Πρόκειται για τον συνδικαλιστή Κωνσταντίνο Ανεστίδη, ο οποίος φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια, για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από διασταυρώσεις στοιχείων στο πλαίσιο ερευνών για ύποπτες δηλώσεις αγροτεμαχίων. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το ΑΦΜ του συγκεκριμένου αγρότη εντοπίστηκε λόγω του ύψους των επιδοτήσεων που είχε λάβει. Ακολούθως, εξετάστηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλε την περίοδο 2019–2024, κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώνονταν ως καλλιεργούμενες.

Αναλυτικά δεν βρέθηκε αντιστοιχία των στοιχείων κτηματογράφησης και της ιδιοκτησίας που δηλώθηκε για 16 αγροτεμάχια το οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των τελευταίων 5 χρόνων.

Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο αγρότης για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.

O Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για φέτος νέα αίτηση, στην οποία δήλωσε 17 αγροτεμάχια. Για τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν ενδείξεις πως υποβλήθηκαν ψευδείς δηλώσεις.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη ενώ η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί το επόμενο διάστημα στον εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες.