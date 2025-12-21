Πάτρα: Γέμισε κόσμο το κέντρο με ανοιχτά μαγαζιά και μουσική- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Γιορτινό κλίμα στην Πάτρα
Ο κόσμος εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό εορταστικό ωράριο και κατέβηκε σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Πάτρας.
Οι κεντρικοί δρόμοι και οι πεζόδρομοι γέμισαν με Πατρινούς που βγήκαν για βόλτα, καφέ και ψώνια, δίνοντας έναν πιο ζωντανό και γιορτινό τόνο στην πόλη.
Ιδιαίτερα στη Ρήγα Φεραίου με Αγίου Νικολάου, το κλίμα ήταν ακόμα πιο εορταστικό, καθώς μπάντες και μουσικά σχήματα διασκέδαζαν τον κόσμο, δημιουργώντας μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.
Η κίνηση ήταν αυξημένη, με την αγορά να βρίσκεται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς λίγες ημέρες πριν τις γιορτές.
