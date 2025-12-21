Η δράση των ανήλικων διακινητών στα σχολεία: Νέα στοιχεία και αποκαλυπτικοί διάλογοι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέσα σε σχολικές μονάδες των βορείων προαστίων. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 12 άτομα, ανάμεσά τους και έξι μαθητές, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο διακινητών.

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια πενθήμερης σχολικής εκδρομής, όπου οι ανήλικοι φέρονται να προμήθευαν συμμαθητές τους με ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στον σχολικό χώρο, καθώς οι συλληφθέντες διακινούσαν ουσίες όπως κάνναβη και κοκαΐνη και σε πλατείες της περιοχής.

Ο τόπος δράσης τους η Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Χαλκηδόνα και τα Άνω Πατήσια. Όλοι αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα, όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους ανήλικους φέρεται πως είπαν ότι το έκαναν για να μπορέσουν να αγοράσουν το καινούριο Iphone 17.

Κάποιοι άλλοι, σύμφωνα με τον ίδιον, επικαλέστηκαν την φράση που χρησιμοποίησε ο «Φραπές» στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής».

Μαθήτρια του σχολείου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε το πως τα ανήλικα βαποράκια προσπαθούσαν να «ψαρέψουν» πελάτες μέσα στο σχολείο.