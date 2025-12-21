Το σχέδιο των αγροτών για τα μπλόκα και την ελεύθερη διέλευση στα διόδια τις ημέρες των γιορτών

Αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν το Σάββατο (20.12.2025) κινητοποιήσεις σε διόδια και βασικούς οδικούς άξονες, επιδιώκοντας να αναδείξουν τα αιτήματά τους, ενώ ταυτόχρονα φρόντισαν να διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών ενόψει των εορτών.

Κεντρικά σημεία των δράσεων αποτέλεσαν τα μπλόκα στα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου και Αφιδνών, καθώς και στον Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αγρότες άνοιξαν προσωρινά τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, σήκωσαν τις μπάρες και επέτρεψαν την ελεύθερη διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων. Παράλληλα, προσέφεραν δωρεάν αγροτικά προϊόντα, όπως μήλα και ελαιόλαδο, ενώ μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια με τα αιτήματά τους στους οδηγούς. Η κυκλοφορία διεξαγόταν χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις και αρκετοί ταξιδιώτες εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τους αγρότες.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι αυτό γίνεται, καθώς όσα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ήταν ασαφή και γενικότητες. Οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά θέλουν να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση. Το μεσημέρι της Κυριακής και συγκεκριμένα στις 12:00, στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Για σήμερα δεν θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ωστόσο για τη Δευτέρα ενδέχεται να κάνουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα, οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, όπου εκεί θα προχωρήσουν σε άρση των μπαρών των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Οι αγρότες συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Δικογραφία σχηματίστηκε για τα άτομα που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, που έδινε τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Αν οι αστυνομικές αρχές διαπιστώσουν ότι έχουν συμβεί αδικήματα σε αυτή την περίπτωση, τότε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι θα δεχτούν τις ποινικές διώξεις.

Προγραμματισμός για τις γιορτές

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πολίτες εκφράζουν υποστήριξη, οι οδηγοί διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ τα αιτήματα των αγροτών αναδεικνύουν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα, από τις αποζημιώσεις έως τις καθημερινές δυσκολίες στη διαχείριση της παραγωγής και του εισοδήματος.