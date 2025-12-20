Τραμπ: Έβαλε την πινελιά του κάτω από τα πορτρέτα των προηγούμενων προέδρων-Ο διχαστικός Ομπάμα, ο κοιμισμένος Τζο και τα σκάνδαλα του Κλίντον

Για ιδεολογικούς αντιπάλους του Τραμπ η πλακέτα υπογραμμίζει τα προβλήματα στη θητεία τους

Μια πλακέτα με σχόλια που δεν είναι πάντα κολακευτικά εμφανίστηκε κάτω από τα πορτρέτα των προέδρων στο περιστύλιο του Λευκού Οίκου, μια ιδέα που φαίνεται να έχει την «υπογραφή» του Ντόναλντ Τραμπ αν κρίνουμε από την επιλογή να εμφανίζεται ένα αυτόματο στυλό αντί για τον Τζο Μπάιντεν. Για ιδεολογικούς αντιπάλους του Τραμπ η πλακέτα υπογραμμίζει τα προβλήματα στη θητεία τους και σχολιάζει βασικά μέτρα που έλαβαν. Έτσι στο πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα γράφει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν «ένα από τα πιο διχαστικά πρόσωπα στην αμερικανική Ιστορία».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump just put this under Obama’s picture at the White House. <a href="https://t.co/Jv7O0agD62">pic.twitter.com/Jv7O0agD62</a></p>— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) <a href="https://twitter.com/SpencerHakimian/status/2001350859977080866?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Προσθέτει ότι κατά την προεδρία του πέρασε ο «εντελώς αναποτελεσματικός νόμος για την Απρόσιτη Φροντίδα» παραλλάσσοντας τον τίτλο του νόμου που αφορά την «Προσιτή Φροντίδα» (Affordable Care, ενν. προσιτή οικονομικά). Η οικονομία λίμναζε επί Ομπάμα, γράφει ακόμη, και υπογράφτηκε «η τρομερή συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν».

Όσο για τον Τζο Μπάιντεν, η πλακέτα λέει ότι «ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν ήταν μακράν ο χειρότερος πρόεδρος της αμερικανικής ιστορίας». Επαναλαμβάνει όλους τους ισχυρισμούς του Τραμπ κατά του προκατόχου του: «νόθες εκλογές, καταστροφές άνευ προηγουμένου, ο υψηλότερος πληθωρισμός που έχει καταγραφεί ποτέ, εκατομμύρια μετανάστες που εισρέουν στις ΗΠΑ». Η περιγραφή κλείνει με την επισήμανση ότι «παρ’όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ θα επανεκλεγόταν σαρωτικά και ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Σχετικά ήπιες είναι οι αναφορές στον Μπιλ Κλίντον με ειδική μνεία για αποφάσεις του που κατήργησε ο Τραμπ όπως τη συμφωνία εμπορίου NAFTA. Σημειώνει ακόμη ότι «παρά τα σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν την προεδρία του, η τεχνολογική έκρηξη στο τέλος της δεκαετίας του ‘90 είχε αποτέλεσμα μια έξοχη οικονομική ανάπτυξη». Από διακριτικότητα ίσως, δεν λέει ποια ήταν αυτά τα σκάνδαλα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The White House has added these plaques to their “Presidential Walk of Fame” - the Biden & Obama entries are heavy on Trumpian mockery. Reagan’s notes that he was “a fan” of President Trump long before he ran for Pres. <a href="https://t.co/m8wAxw3Jwt">pic.twitter.com/m8wAxw3Jwt</a></p>— Garrett Haake (@GarrettHaake) <a href="https://twitter.com/GarrettHaake/status/2001346660816031861?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>