Πέθανε η αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού. Γεννημένη το 1938 με καταγωγή από τον Μουντάδο της Τήνου, σπούδασε αρχαιολογία και έκανε διδακτορική διατριβή το 1969 στο Τύμπιγκεν της Γερμανίας.

Ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Γερμανικού αρχαιολογικού ινστιτούτου, αφήνει πίσω της ένα σπουδαίο βιβλιογραφικό έργο για τις Κυκλάδες.

Η αγάπη για τις Κυκλάδες την οδήγησε να γίνει αρχαιολόγος για να ερευνήσει τις συνήθειες και τους τρόπους των ανθρώπων που κρατούν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Συνέδεσε το ανασκαφικό της έργο με την Αμοργό

Υπήρξε η πρώτη επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και με το έργο της Αρχαία ελληνική τέχνη Συλλογή Ν. Π. Γουλανδρή κατέγραψε με 323 λήμματα με λεπτομερείς περιγραφές τα αντικείμενα του μουσείου.

Η Λίλα Μαραγκού πήρε μέρος στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τις δεκαετίες του ’60 και του ‘80 στο νοτιοδυτικό άκρο της Κέρου, στις θέσεις Κάβος και Δασκαλιό, με ανασκαφείς την ίδια, τον Colin Renfrew και τους Φωτεινή Ζαφειροπούλου, Κωνσταντίνο Τσάκο, Χρίστο Ντούμα.

Συνέδεσε το ερευνητικό και ανασκαφικό της έργο με την Αμοργό και υπήρξε επί σειρά ετών διευθύντρια των ανασκαφών στη Μινώα της Αμοργού. Συνέγραψε το βιβλίο Αμοργός Ι - Η Μινώα, Η Πόλις, Ο Λιμήν και η μείζων περιφέρεια, ενώ συνέχισε το έργο της εργαζόμενη με πάθος στο μοναδικό αρχαίο μνημείο που στέκεται όρθιο στην Αμοργό είναι ο μνημειακών διαστάσεων πύργος 'σ το Χωριό', ο πολυθρύλητος Πύργος του Βασίλη, στην ύπαιθρον χώραν της αρχαίας πόλεως της Αρκεσίνης, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. Από το 1983 όπως έγραψε στο βιβλίο της Αμοργός ΙΙ. Οι αρχαίοι πύργοι «δοκιμάζαμε κάθε καλοκαίρι, μόνον με την εθελοντική εργασία των φυλάκων Μ. Δεσποτίδη και Σ. Γιαννακού να ελευθερώσαμε, προσωρινά τουλάχιστον, την πρόσβαση στο μνημείο και να απαλλάξομε τους τεράστιους κρεμάμενους λίθους από τον καταστρεπτικό εναγκαλισμό των αυτοφυών. Έτσι, "κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι, παίρνουμ' επάνω μας, κι αρχίζουμε να 'χουμε θάρρος και καλές ελπίδες". Χάρις στην συνεχή, επί δεκαετία (1993-2002), ετήσια χρηματοδότηση του Υπουργείου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν χρονοβόρες και δαπανηρές εργασίες αποψίλωσης, εκτεταμένοι επιφανειακοί καθαρισμοί, συντήρηση και στήριξη ετοιμόρροπων λίθων, μεταφορά εκτός του μνημείου πεσμένων οικοδομικών μελών, καθώς και η απαραίτητη για την "ανάδειξή" του επιστημονική έρευνα. Έτσι, όχι μόνον άλλαξε ριζικά η εικόνα του μνημείου, αλλά έγινε προσιτό και στους πολυάριθμους επισκέπτες.

Η Λίλα Μαραγκού επέμενε μέχρι τέλους στην προστασία του νησιού της Αμοργού και τον σεβασμό προς τον τόπο και το βυθό του που είναι γεμάτος αρχαιότητες.

Για την υποδειγματική αποκατάσταση του Πύργου της Αγίας Τριάδας στην Αρκεσίνη, το μοναδικό αρχαίο μνημείο στην Αμοργό που στέκεται όρθιο εδώ και 2330 χρόνια απέσπασε το βραβείο Europa Nostra το έτος 2011.

Από το συγγραφικό της έργο ξεχωρίζουν:

Αμοργός ΙΙ. Οι αρχαίοι πύργοι, Αθήνα: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 2005

Αμοργός Ι: η Μινώα: η πόλις, ο λιμήν και η μείζων περιφέρεια Αθήνα: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 2002

Το Ίδρυμα Νικολάου Π. Γουλανδρή : πεπραγμένα 1991-1999 Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 2000

Αρχαία Ελληνική Τέχνη - Συλλογή Ν. Π. Γουλανδρή, Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 1996

Αρχαία ελληνική τέχνη από τη συλλογή Σταύρου Σ. Νιάρχου, Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 1995

L eau et les hommes en Méditerranée et en Mer Noire dans l' antiquité, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1992

Μινωικός και ελληνικός πολιτισμός - Από τη συλλογή Μητσοτάκη, Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 1992

Το Ίδρυμα Νικολάου Πέτρου Γουλανδρή : από την ιδιωτική συλλογή στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 1991

Αμοργός : μονή Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, Υπουργείο Αιγαίου 1988