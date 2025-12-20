Πάτρα: Χτύπησε πεζή, ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όταν μικρό αυτοκίνητο γαλάζιου χρώματος παρέσυρε πεζή γυναίκα, με αποτέλεσμα να την ρίξει στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο. Ο οδηγός ή η οδηγός του Ι.Χ., αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε προς την οδό Γεωργίου Παπανδρέου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο περιστατικό.