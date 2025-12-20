Η Michaela Benthaus έγινε το πρώτο άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο που ταξίδεψε στο διάστημα

Η Μικαέλα Μπέντχαους (Michaela Benthaus), μηχανικός αεροδιαστημικής από τη Γερμανία η οποία έμεινε παραπληγική μετά από ατύχημα, έγινε η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που ταξιδεύει στο διάστημα.

Η Benthaus βρέθηκε για λίγα λεπτά στο διάστημα, σε μια πτήση-ορόσημο για τον διαστημικό τουρισμό, τη συμπερίληψη και την ευρύτερη προσβασιμότητα. Επιβιβάστηκε σε πύραυλο της Blue Origin -της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος- μαζί με ακόμη πέντε επιβάτες, κυρίως επιχειρηματίες.

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08.15 τοπική ώρα (16.15 ώρα Ελλάδας). Ο πλήρως αυτοματοποιημένος πύραυλος New Shepard εκτοξεύτηκε κάθετα, η κάψουλα αποκολλήθηκε εν πτήση και, έπειτα από μια εμπειρία περίπου δέκα λεπτών, προσγειώθηκε με αλεξίπτωτα στην έρημο του Τέξας. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι έξι επιβάτες διέσχισαν τη γραμμή Κάρμαν - το διεθνώς αποδεκτό όριο του Διαστήματος στα 100 χιλιόμετρα.

Το μήνυμά της για την προσβασιμότητα

Σε βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία, η Μπέντχαους στάθηκε στη σημασία της προσβασιμότητας: «Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πόσο απρόσιτος παραμένει ο κόσμος μας για τα άτομα με αναπηρία. Αν θέλουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να το αποδεικνύουμε σε όλους τους τομείς, όχι μόνο εκεί που μας βολεύει».

Την πρεμιέρα χαιρέτισε και ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, συγχαίροντας την Μπέντχαους για την επιμονή της και χαρακτηρίζοντάς την «έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους».

Η Μπέντχαους είναι μηχανικός αεροδιαστημικής με σπουδές στον σχεδιασμό συστημάτων πτήσης και εμπειρία σε τεχνολογίες αυτοματισμού.

Μετά το ατύχημα που την οδήγησε σε παραπληγία, έχει μιλήσει δημόσια για την ανάγκη καθολικού σχεδιασμού και προσβασιμότητας - από τις μεταφορές έως τις υψηλές τεχνολογίες. Σε παλαιότερες παρεμβάσεις της έχει υπογραμμίσει ότι η καινοτομία «χάνει τον σκοπό της» αν δεν είναι σχεδιασμένη για όλους, θέση που επανέλαβε και με την παρουσία της σε αυτή την πτήση.

Η Blue Origin προσφέρει εδώ και χρόνια υποτροχιακές πτήσεις διαστημικού τουρισμού (χωρίς να ανακοινώνει δημόσια το κόστος), έχοντας μεταφέρει ήδη περισσότερους από 80 ανθρώπους - ανάμεσά τους γνωστές προσωπικότητες όπως η Κέιτι Πέρι και ο Ουίλιαμ Σάτνερ.

Η πτήση της Μπέντχαους προσθέτει, ωστόσο, μια νέα διάσταση: τη συζήτηση για την ουσιαστική ένταξη και προσβασιμότητα ακόμη και στα σύνορα του Διαστήματος.