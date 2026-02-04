Ηλεία: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από τρακτέρ στο κέντρο του χωριού

Ένας ηλικιωμένος άντρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στο χωριό Ώλενα του δήμου Πύργου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όπου το τρακτέρ κινούμενο σε επικλινές έδαφος, ανετράπη με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο οδηγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο ηλικιωμένος ηλικίας περίπου 77 ετών, φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Κάτοικοι του χωριού που ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο συμβάν, έσπευσαν σε βοήθεια και κατάφεραν να βγάλουν κάτω από το τρακτέρ τον ηλικιωμένο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο του Πύργου.