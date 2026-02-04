Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από τρακτέρ στο κέντρο του χωριού

Ηλεία: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από τρα...

Τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο

Ένας ηλικιωμένος άντρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στο χωριό Ώλενα του δήμου Πύργου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όπου το τρακτέρ κινούμενο σε επικλινές έδαφος, ανετράπη με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο οδηγός του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο ηλικιωμένος ηλικίας περίπου 77 ετών, φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Κάτοικοι του χωριού που ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο συμβάν, έσπευσαν σε βοήθεια και κατάφεραν να βγάλουν κάτω από το τρακτέρ τον ηλικιωμένο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο του Πύργου. 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Μπαίνουν κορμοδέματα στα Άνω Συχαινά - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Χαμός με τις νέες ταυτότητες- Κλεισμένα μέχρι Μάη τα ραντεβού- Όσοι βιάζονται, πάνε σε άλλους Δήμους!

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τρακτέρ Ηλεία

Ειδήσεις