Τσίπρας για Χίο: “Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση - Καμιά συγκάλυψη”

“Πυρά” κατά της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού, Θάνου Πλεύρη, εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο και συντάσσεται με την απαίτηση να μην υπάρξει συγκάλυψη στην υπόθεση

Την καθολική απαίτηση ώστε «να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη» για όσα συνέβησαν στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Χίο, όπου τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τονίζει με παρέμβασή του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

 «Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο» γράφει στην ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός και προσθέτει πως «για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για “ανώνυμους απελπισμένους”, που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον».

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπολύει επίθεση κατά του «γνωστού για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, επικρίνοντας τη στάση του να αποδώσει «όλες τις ευθύνες στους “δολοφόνους διακινητές”, πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα».

«Με την εμπειρία της “διαχείρισης” της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση. Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!» καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

 

