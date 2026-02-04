Το Πρότυπο Λύκειο Πατρών στο Cambridge

Αντιπροσωπεία μαθητών από το Πρότυπο ΓΕ Λύκειο Πατρών Πατρών συμμετείχαν σε προσομοίωση συνεδρίασης του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διοργάνωσε το Stephen Perse Cambridge.

Η μετακίνηση έγινε σε συνεργασία με το Πειραματικό Λύκειο Πατρών και το ΓΕ Καστριτσίου.

Μια εξαιρετική διδακτική επίσκεψη που άνοιξε νέους οριζοντες σε όλους τους μαθητές.