Το Πρότυπο Λύκειο Πατρών στο Cambridge
Σταθόπουλος Τάσσος
Σε προσομοίωση συνεδρίασης

Αντιπροσωπεία μαθητών από το Πρότυπο ΓΕ Λύκειο Πατρών Πατρών συμμετείχαν σε προσομοίωση συνεδρίασης του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διοργάνωσε το Stephen Perse Cambridge.

Η μετακίνηση έγινε σε συνεργασία με το Πειραματικό Λύκειο Πατρών και το ΓΕ Καστριτσίου.

Μια εξαιρετική διδακτική επίσκεψη που άνοιξε νέους οριζοντες σε όλους τους μαθητές.

