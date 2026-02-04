Το Πρότυπο Λύκειο Πατρών στο Cambridge

Σε προσομοίωση συνεδρίασης
Αντιπροσωπεία μαθητών από το Πρότυπο ΓΕ Λύκειο Πατρών Πατρών συμμετείχαν σε προσομοίωση συνεδρίασης του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διοργάνωσε το Stephen Perse Cambridge.
Η μετακίνηση έγινε σε συνεργασία με το Πειραματικό Λύκειο Πατρών και το ΓΕ Καστριτσίου.
Μια εξαιρετική διδακτική επίσκεψη που άνοιξε νέους οριζοντες σε όλους τους μαθητές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr