Αγ. Παρασκευή: «Ζήτα συγγνώμη γονατιστή»- Απίστευτα βασανιστήρια σε 13χρονη από συμμαθήτριές της

Μία 13χρονη δέχτηκε βάναυση επίθεση εντός σχολείου στην Αγία Παρασκευή από δύο συμμαθήτριές της, αλλά το σοκαριστικό περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι δράστριες τη βιντεοσκόπησαν και διακίνησαν το επίμαχο υλικό.

Τώρα, η σχετική καταγγελία της μητέρας στο MEGA έρχεται να εκθέσει πραγματικά πόσο απάνθρωπη ήταν η επίθεση που δέχτηκε το κορίτσι, από πολλά παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Μετά την επίθεση κατά της συμμαθήτριάς τους, μία από τις φίλες των δύο δραστριών, τηλεφώνησε στο θύμα για να την απειλήσει, λέγοντάς της να μην κυκλοφορεί μόνη της στον δρόμο, καθώς θα την ξυλοκοπούσαν ξανά.

Η μητέρα συνέχισε: «Τη δεύτερη ώρα ξεκίνησαν βρισιές, απειλές, ότι θα τη δείρουν, ότι θα της βάλουν κόσμο. Στην τρίτη και τέταρτη ώρα, τη στριμώχνουν στις τουαλέτες, της έλεγαν "ζήτα συγγνώμη", τη βρίσανε. Η κόρη μου παίρνει την απόφαση απλά να τους ζητήσει συγγνώμη και να αποχωρήσει.

Εκεί που πάει να φύγει της λένε "δεν σε συγχωρούμε, πρέπει να γονατίσεις, να είσαι γονατιστή για να σε συγχωρέσουμε". Πίσω από την πόρτα κάθονταν πολλά παιδιά που την κρατούσαν κλειστή για να μην βγει η κόρη μου έξω».

Στο τέταρτο διάλειμμα, τα παιδιά πέρασαν από τις απειλές στη σωματική βία.

«Πήγαινε στην τάξη της. Εκείνη τη στιγμή μπαίνουν μπροστά της και την σπρώχνουν από τα σκαλιά, η μία παίρνει την απόφαση να τη χτυπήσει, να τη χαστουκίσει πολύ δυνατά.

Η κόρη μου δεν αντέδρασε, ξαναγυρίζει με θράσος και την ξαναχτυπάει βαρύτατα και τη σπρώχνουν από τα σκαλιά. Η άλλη έλεγε "χτύπα την κι άλλο"».

Και αυτό δεν ήταν καν η πλήρης εικόνα. Όπως καταγγέλει περαιτέρω η μητέρα, στο αποτρόπαιο θέαμα που δημιούργησαν οι δράστριες, είχαν και κοινό κάποια αγόρια που «χειροκροτούσαν».

Φυσικά, η μητέρα προχώρησε άμεσα σε μήνυση κατά των τραμπούκων, κατόπιν της οποίας μία από τις δύο δράστριες, αφού συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική απόφαση.

Ούτε αυτό όμως την πτόησε, αφού την επομένη εξανάγκασε το 13χρονο κορίτσι να μπει στις τουαλέτες, και την απειλούσε πάλι, σε περίπτωση μου δεν απέσυρε τη μήνυση.

Η συγκεκριμένη ανήλικη έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για πρόμοιο περιστατικό.