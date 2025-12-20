Back to Top
15χρονος που είχε εξαφανιστεί εντοπίστηκε σε διαμέρισμα Τούρκων υπηκόων

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και στη συνέχεια παραδόθηκε στον πατέρα του

Σε διαμέρισμα όπου διέμεναν δύο Τούρκοι υπήκοοι εντοπίστηκε 15χρονος για τον οποίο είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του την 1η Δεκεμβρίου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

Ο 15χρονος εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου στο πλαίσιό της διενεργήθηκαν, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, έρευνες σε τρεις οικίες.

Συνολικά, προσήχθησαν τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ο ανήλικος ημεδαπός, για τον οποίο διαπιστώθηκε η δήλωση εξαφάνισής του.

Ειδικότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σε οικία όπου διέμεναν δύο από τους προσαχθέντες, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 0,6 γραμμαρίων.

 Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας- Τριανδρίας και στη συνέχεια παραδόθηκε στον πατέρα του, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος των δυο υπηκόων Τουρκίας για αρπαγή ανηλίκου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.

