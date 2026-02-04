Έκθεση- διαγωνισμός μοντελισμού στο νέο λιμάνι, 6 -7 και 8 Φεβρουαρίου

Ο μοντελισμός υπό κλίμακα δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά μια συναρπαστική συνάντηση ιστορίας, τέχνης και φαντασίας που ζωντανεύει μέσα από τη λεπτομέρεια.

Αυτόν τον κόσμο δημιουργίας και έμπνευσης φιλοδοξεί να αναδείξει η 14η έκθεση- διαγωνισμός μοντελισμού του Συλλόγου Φίλων Μοντελισμού Πάτρας (ΠΑΣΥΦΙΜΟΝ), που ανοίγει τις πύλες της στο Νέο Λιμάνι Πατρών, φιλοξενώντας εκθέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαδραστικές εμπειρίες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο.

"Ο μοντελισμός υπό κλίμακα είναι ένα σύνθετο χόμπι, μια δημιουργική διεργασία που συνδέει το παρελθόν με την τεχνική, την τέχνη και τη φαντασία. Αποτελεί ένα παράθυρο στην ιστορία, επιτρέποντάς μας να μελετήσουμε και να αναδημιουργήσουμε γεγονότα, σκηνές ή οχήματα που καθόρισαν εποχές, προσφέροντας μια απτή σύνδεση με τον χρόνο. Παράλληλα, μέσα από τον μοντελισμό εμβαθύνει κανείς και στην τεχνολογία, καθώς η πιστή αναπαράσταση απαιτεί κατανόηση του σχεδιασμού, της εμφάνισης και της λειτουργίας των πρωτοτύπων. Ωστόσο, ο μοντελισμός δεν περιορίζεται σε ρεαλιστικές αναπαραστάσεις. Η φαντασία κυριαρχεί σε θεματολογίες sci-fi και fantasy, όπου ο δημιουργός πλάθει δικούς του κόσμους.

Ο μοντελισμός όπως θα συζητηθεί κατά την έκθεσή μας αποτελεί, ίσως, μορφή εικαστικής τέχνης, όπου τεχνικές κατασκευής, ζωγραφικής, παλαίωσης και γλυπτικής μεταμορφώνουν άψυχα υλικά σε ζωντανά διοράματα.

Είναι, τελικά, εξαίρετο μέσο προσωπικής έκφρασης, ένας τρόπος να αφηγηθεί κανείς ιστορίες και να αποτυπώσει το μεράκι του μέσα από τη λεπτομέρεια.

Στην 14η έκθεση – διαγωνισμό μοντελισμού από τον Σύλλογο Φίλων Μοντελισμού Πάτρας (ΠΑΣΥΦΙΜΟΝ), με την ενεργή στήριξη του μεγάλου μας χορηγού Baris Light και του ΟΛΠΑ (Οργανισμού Λιμένος Πάτρας) θα παρουσιαστούν μοντελιστικά εκθέματα όλων των ειδών, με δημιουργούς από ολόκληρη την Ελλάδα, μα και από την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία" αναφέρει ο Σύλλογος Φίλων Μοντελισμού Πάτρας, σε ανακοίνωσή της.