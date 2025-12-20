Ιωάννινα: Δικογραφία κατά αγροτών που άνοιξαν τα διόδια

Δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε δράση ανοίγματος των μπαρών διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων σχηματίζεται μετά από εισαγγελική εντολή, ενώ οι αγρότες στέλνουν μήνυμα κλιμάκωσης από τα μπλόκα.

Σε μια σειρά από περιοχές όπου υπάρχουν αγροτικά μπλόκα σήμερα, οι αγρότες αποφάσισαν μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες να προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων, ώστε οι διερχόμενοι πολίτες να περνούν ελεύθερα, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο, που κάθε χρόνο γίνεται και πιο δυσβάσταχτο.

Όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου οι πολίτες παλεύουν να αντιμετωπίσουν το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής, ενώ από την αρχή του έτους, αυξάνεται και η τιμή των διοδίων σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

Εισαγγελική εντολή για το άνοιγμα των διοδίων

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων.

Η έρευνα θα διερευνήσει τυχόν τέλεση αδικημάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Οι αγρότες στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων άνοιξαν τις μπάρες διοδίων από τις 11:30 και έδωσαν τη δυνατότητα στους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Στα διόδια έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή.

Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται ελεύθερα.

Αύριο το πρωί την ίδια ώρα δίνουν ραντεβού στα διόδια Υγείας για ανάλογη δράση.

Σημειώνεται ότι η επιλογή του ανοίγματος των διοδίων χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ως συμβολική, με στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι, όπως τονίζουν, «δεν κλείνουν τους δρόμους αλλά τους ανοίγουν».

Οι αγρότες επίσης αναφέρουν πως με την κίνησή τους στέκονται στο πλευρό των πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος των διοδίων.