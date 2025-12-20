Oι... προφητικοί στίχοι των τράπερ που διακινούσαν ναρκωτικά

"Κυρ δικαστή άσε τα αλάνια να είναι στο δρόμο να δίνουν χασίς, είμαστε μόνοι κόντρα στο νόμο…", ανέφερε με νόημα σε ένα από τα τραγούδια του ο 30χρονος τράπερ-διακινητής που συνελήφθη την περασμένη Τρίτη, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Ένας άλλος τράπερ, συγκατηγορούμενος του στην ίδια υπόθεση, τραγουδούσε χαρακτηριστικά: "Νομίζεις ήθελα να δίνω ντρόγκα κάθε μέρα, νομίζεις ήθελα να έχω χέρια λερωμένα…". Οι στίχοι των δύο μουσικών… "μαρτυρούσαν" την παράνομη δράση τους, με φόντο τη διακίνηση ναρκωτικών. Μαζί με δύο ακόμα κατηγορούμενους εξυπηρετούσαν τις απαιτήσεις των πελατών τους, "γεμίζοντας" την Αττική με μεγάλες ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.

"Εγκέφαλος" στο παράνομο αλισβερίσι, ήταν ο 55χρονος αδελφός του 30χρονου τράπερ, ο οποίος εντόπιζε και αποθήκευε τα ναρκωτικά, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των κερδών της εγκληματικής ομάδας. Σύμφωνα με το τιμολόγιο των διακινητών, κάθε κιλό κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας κόστιζε 5.000 ευρώ, ενώ το κιλό χασίς 2.500.

Ο 30χρονος, ο οποίος παράλληλα με την διακίνηση των ναρκωτικών, αναρτούσε συχνά στο διαδίκτυο βίντεο κλιπ με τα τραγούδια του, δρούσε ως… υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας και αποθηκάριος της κάνναβης. Το ρόλο του ενδιάμεσου μεταφορέα, είχε αναλάβει ο δεύτερος τράπερ που προμήθευε τα ναρκωτικά στον 30χρονο ντίλερ. Από εκεί η κάνναβη είτε έφτανε απευθείας σε χρήστες, είτε σε άλλους διακινητές.

Το απόγευμα της Τρίτης, στη καρδιά της Αθήνας, στη συμβολή της Διονυσίου Αρεοπαγίτου με την Λεωφόρο Αμαλίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 30χρονο, λίγα λεπτά αφού παρέλαβε τα ναρκωτικά από τον 22χρονο τράπερ. Ο νεαρός εντοπίστηκε περίπου 10 λεπτά αργότερα στην οδό Νάξου στην Κυψέλη. Στην προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο απώθησε με τα χέρια και τα πόδια τους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Το βράδυ της ίδιας μέρας, οι αρχές εντόπισαν την "καβάτζα" των δύο αδελφών στην οδό Γαλβάνη στα Άνω Πατήσια.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης του Ελληνικού FBI, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 907,5 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15 κιλών και 153,5 γραμμαρίων, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 51.490 ευρώ.