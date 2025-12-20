Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Ρίου και του Πύργου

Τις μπάρες στα διόδια του Ρίου σήκωσαν, το βράδυ του Σαββάτου, οι αγρότες της Αχαΐας, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με σκοπό να στείλουν μήνυμα για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, χωρίς να ταλαιπωρηθεί το κοινό που μετακινείται για τις γιορτές.

Νωρίτερα, αντίστοιχη πρωτοβουλία είχαν αναλάβει οι αγρότες της Ηλείας στα διόδια του Πύργου, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο οι ενέργειες αυτές επαναλαμβάνονται σε δεκάδες σταθμούς διοδίων ανά την Ελλάδα. Η συντονισμένη κίνηση αποσκοπεί στην αναδειξη των αιτημάτων των αγροτών και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι οι ενέργειές τους δεν έχουν στόχο την ταλαιπωρία των οδηγών, αλλά την προώθηση των ζητημάτων τους. Σημειώνεται ότι η κινητοποίηση γίνεται λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές, σε μία περίοδο αυξημένης κίνησης στους δρόμους, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη και ασφαλή διέλευση των πολιτών. Η συμμετοχή και η συντονισμένη δράση αγροτών από διαφορετικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας δείχνει τη διάθεση για συλλογική πίεση στην πολιτεία και για την ανάδειξη των αιτημάτων τους σε εθνικό επίπεδο.