Τροχαίο ατύχημα στο Αίγιο: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με Ι.Χ.- ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη γέφυρα, μετά τη δεύτερη έξοδο του κόμβου της ΕΒΟ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Νοσοκομείο Αιγίου.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ιδιωτικό ασθενοφόρο και Ι.Χ. επιβατικό όχημα, σύμφωνα με το aigiovoice.gr.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν αρκετές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Για μικρό χρονικό διάστημα η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε, έως ότου απομακρυνθούν τα οχήματα και αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το ατύχημα αποδίδεται στην ολισθηρότητα του οδοστρώματος, καθώς την ώρα του συμβάντος επικρατούσε ψιλόβροχο και αυξημένη υγρασία, χωρίς ωστόσο έντονη βροχόπτωση. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Εθνικών Οδών.