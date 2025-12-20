Χριστουγεννιάτικη έξοδος και αγροτικά μπλόκα: Διεκδίκηση δικαιωμάτων με συμβολικό άνοιγμα διοδίων

Η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων ξεκίνησε σήμερα, ενώ την ίδια ώρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Το Σάββατο, οι αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις προχώρησαν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων σε αρκετές περιοχές της χώρας, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Κατά τη διάρκεια της δράσης τους, ενημέρωναν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους έχουν ως στόχο την άσκηση πίεσης προς την πολιτεία και όχι την πρόκληση προβλημάτων στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, νωρίτερα άνοιξαν οι μπάρες στα διόδια του Ρίου από αγρότες της Αχαΐας, ενώ αντίστοιχη κίνηση καταγράφηκε και στα διόδια του Πύργου από αγρότες της Ηλείας. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο πανελλαδικών δράσεων, που πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο σε δεκάδες σταθμούς διοδίων, ενόψει της αυξημένης κίνησης λόγω των εορτών.

Παράλληλα, οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας, πραγματοποιώντας καθημερινά απογευματινές συνελεύσεις για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι εκπρόσωποί τους δήλωσαν ότι το μπλόκο θα παραμείνει και την Κυριακή. Τη Δευτέρα αναμένεται νέα συνέλευση της συντονιστικής επιτροπής, όπου, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Οι αγρότες προγραμματίζουν να ανοίξουν ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο την Τρίτη και προς Αθήνα την Τετάρτη, ώστε να διευκολυνθούν οι οδηγοί κατά τις γιορτές.