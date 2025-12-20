Ζαβλάνι: 65χρονη εντοπίστηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα

Νεκρή εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου μία γυναίκα στην περιοχή του Ζαβλανίου της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 65 ετών, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της από συγγενικά της πρόσωπα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατος της γυναίκας αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.