Αγρότες Αχαΐας: Παραμένουν στο μπλόκο της Περιμετρικής- Ένα ρεύμα κυκλοφορίας θα ανοίξει για τις γιορτές

Οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας, πραγματοποιώντας καθημερινά απογευματινές συνελεύσεις για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι εκπρόσωποί τους δήλωσαν στην ΕΡΤ ότι το μπλόκο θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα αναμένεται νέα συνέλευση της συντονιστικής επιτροπής, όπου, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Οι αγρότες προγραμματίζουν να ανοίξουν ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο την Τρίτη και προς Αθήνα την Τετάρτη, ώστε να διευκολυνθούν οι οδηγοί κατά τις γιορτές.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Στέργιος, μέλος της συντονιστικής επιτροπής, η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για ΙΧ οχήματα και όχι για φορτηγά. Οι ώρες που θα ανοίξει το μπλόκο θα ανακοινωθούν μετά τη συνέλευση της Δευτέρας.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν έχουν λόγο να αποχωρήσουν, καθώς δεν ικανοποιούνται από τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μεταβούν στην Αθήνα με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα μετά τις γιορτές.