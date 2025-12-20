Ιταλία: 10χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αναρρίχησης

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο χωριό Λάουντες, στην κοιλάδα Val Venosta της Άνω Αδίγης, στις Ιταλικές Άλπεις.

Tο βράδυ της Παρασκευής (19/12), ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό ατύχημα ενώ προσπαθούσε να αναρριχηθεί σε βράχο σε ένα δάσος, όπου βρισκόταν με έναν φίλο του.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γλίστρησε και έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να πεθάνει ακαριαία. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η κοιλάδα Λάουντες βυθίστηκε στο πένθος, με τον Ιταλικό Τύπο να μεταδίδει ότι οι εθελοντές πυροσβέστες της περιοχής ακύρωσαν το προγραμματισμένο χριστουγεννιάτικο πάρτι τους ως ένδειξη σεβασμού και θλίψης για την τραγωδία.