Το νησί χωρίς χρόνο: Οι κάτοικοι ζουν χωρίς ρολόγια και ωράρια

Ο χρόνος που κυλάει και οι πιέσεις των προθεσμιών αποτελούν καθημερινό άγχος για τους περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη – με μια μοναδική εξαίρεση: τους περίπου 350 κατοίκους του Sommarøy στη Νορβηγία.

Από το 2019, οι κάτοικοι του μικρού νησιού αποφάσισαν να καταργήσουν τα ρολόγια και να κάνουν το Sommarøy την πρώτη ζώνη στον κόσμο χωρίς… χρόνο.

Η ιδέα ήρθε στους κατοίκους από τις 69 ημέρες συνεχόμενου ήλιου (ο λεγόμενος και ήλιος του μεσονυκτίου) καθώς από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 26 Ιουλίου ο ήλιος δεν δύει!

«Αν θέλετε να βάψετε το σπίτι σας στις 2 το πρωί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλουμε να κάνουμε μπάνιο στις 4 το πρωί, θα το κάνουμε» έγραφαν το 2019 οι εμπνευστές της καμπάνιας με κατοίκους του νησιού να λένε αφοπλιστικά: «ναι, ένας καφές με φίλους στην παραλία στις 2 το πρωί είναι κάτι φυσιολογικό».

Την αλλαγή αυτή υιοθετούν, μάλιστα, και οι επισκέπτες του Sommarøy με αρκετούς να εγκαταλείπουν τα ρολόγια τους και να τα κρεμούν σε μια γέφυρα που οδηγεί στο νησί.