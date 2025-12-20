12 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο στα βόρεια προάστια

Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο
Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο των βορείων προαστίων εξάρθρωσε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων οι έξι είναι ανήλικοι μαθητές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη, ακόμη και κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 200 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να λαμβάνει χώρα εντός του σχολικού χώρου.
Από την έρευνα αποδείχθηκε επίσης πως τα ενήλικα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους για να προωθούν τα ναρκωτικά μέσα στο σχολείο.
Για να καλύψουν τα ίχνη τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν «καβάντζες» και αποθηκευτικούς χώρους ώστε να κρύβουν τα ναρκωτικά.
Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και σε πλατείες και δημόσιους χώρους.
